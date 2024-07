Bình Dương phát triển khu đô thị Cảng - Logistics - Dịch vụ dọc đường Vành đai 4

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 - Khu số 1 (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Trong đó, giao UBND TP Bến Cát thực hiện chức năng của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị. Thời hạn thực hiện dự kiến đến năm 2040.

Đường Vành đai 4 đoạn qua phường Thới Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 - Khu số 1 có diện tích khoảng 2.700 ha bao gồm một phần của phường An Tây, phường An Điền và xã Phú An, có ranh giới phía Bắc giáp xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng); phía Nam và phía Tây giáp sông Sài Gòn, huyện Củ Chi (TP HCM); phía Đông giáp đường ĐH609, ĐT744, ĐT748 và sông Thị Tính, phường Thới Hòa (TP Bến Cát).

Theo quyết định này, tính chất, chức năng chính của khu vực là Khu đô thị Cảng - Logistic - Dịch vụ; đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, cửa ngõ kết nối với TP HCM qua tuyến giao thông Vành đai 4.

Đối với dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, một phần dự án đường Vành đai 4 trong Khu số 1 được xác định trong tổng vốn đầu tư của dự án đường Vành đai 4, các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khung trong ranh giới dự án phát triển đô thị được xác định trong tổng vốn đầu tư của các dự án phát triển đô thị.

Dự án hạ tầng xã hội khung dự kiến khoảng 3,4 tỉ đồng; dự án phát triển đô thị dự kiến khoảng 130,327 tỉ đồng.

Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu.



Theo UBND tỉnh Bình Dương, nhu cầu sử dụng đất cho dự án Vành đai 4 - TP HCM đoạn qua địa bàn là khoảng 419,6 ha, trong đó tuyến chính 413,4 ha, tuyến kết nối 6,2 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 18.247 tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Theo kế hoạch, Bình Dương sẽ phấn đấu khởi công dự án vào khoảng quý III-2024.