Bình Dương tạm đình chỉ hai chung cư cao tầng chưa nghiệm thu đã cho người vào ở

TPO - Dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy song hai chung cư cao tầng ở Bình Dương đã có người vào ở. Hiện tại cả hai chung cư này đều bị tạm đình chỉ hoạt động.

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ hai công trình khu nhà ở cao tầng tại thành phố Thuận An vì không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

Ngay sau khi tạm đình chỉ hoạt động, cơ quan chức năng tiến hành treo bảng thông báo tại hai chung cư.

Theo đó, hai chung cư bị tạm đình chỉ là Khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An, khu phố Long Thới và Khu căn hộ - thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết.

Hai công trình này chưa nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã cho cư dân vào ở, căn cứ tình hình thực tế, xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ, vi phạm không được khắc phục và có nguy cơ cháy, nổ gây hậu quả, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ hai công trình trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu nhà ở cao tầng Eden - Thuận An (có tên thương mại là dự án Vista Riverside, tọa lạc tại đường 3 Tháng 2, phường Lái Thiêu, TP Thuận An) do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Nam Minh làm đơn vị phát triển. Dự án có tổng diện tích gần 4.000 m2, gồm 2 block với 528 căn hộ.

Opal Skyline là dự án Khu căn hộ – thương mại Dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết, chủ đầu tư là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An, đơn vị phát triển là Tập đoàn Đất Xanh Group. Dự án có 36 tầng nổi và 1 tầng hầm, trong đó tầng nổi khối đế 3 tầng, khối tháp 33 tầng và 1 tầng tum.

Chiều 29/12, tại Khu căn hộ – thương mại Dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết, một số người dân treo băng rôn đề nghị chủ đầu tư thanh toán tiền. Theo những người này, họ làm công nhân tại dự án song chưa được thanh toán tiền công.

Trong năm 2023, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với 1.296 trường hợp, trong đó quyết định tạm đình chỉ 349 trường hợp, đình chỉ 370 trường hợp vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong năm 2023, Bình Dương đã xảy ra 186 vụ cháy, đặc biệt có 5 vụ cháy lớn, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 141 tỷ đồng.

