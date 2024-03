Bình Dương, Tiền Giang có thêm thành phố

Đại diện Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà , cho biết, tỉnh Bình Dương đề nghị thành lập 2 phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 2 xã An Điền và An Tây. Đồng thời, đề nghị thành lập thành phố Bến Cát trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Bến Cát.

Sau khi thành lập, tỉnh Bình Dương không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có giảm 1 thị xã, 2 xã và tăng 1 thành phố, 2 phường.

Lý giải sự cần thiết thành lập 2 phường An Điền, An Tây, Bộ trưởng cho biết, những năm qua, hai đơn vị hành chính này có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước đã đạt tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị để thành lập phường.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Trong khi đó, thị xã Bến Cát là một trong 5 đô thị quan trọng của tỉnh Bình Dương, là đô thị động lực phía Bắc của vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Định hướng phát triển đô thị Bến Cát đến năm 2040 là trung tâm đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông. Năm 2018, Bộ Xây dựng đã công nhận thị xã Bến Cát là đô thị loại III…

Tại Tiền Giang, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh đề nghị thành lập 4 phường (Long Chánh, Long Hưng, Long Thuận, Long Hòa) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 4 xã này. Đồng thời đề xuất sắp xếp 4 phường thành 2 phường (nhập Phường 4 vào Phường 1, nhập Phường 3 vào Phường 2). Thành lập thành phố Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị xã Gò Công.

Kết quả sau khi thành lập, sắp xếp, Tiền Giang không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng tăng 1 thành phố và giảm 1 thị xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua hai dự thảo nghị quyết thành lập các đơn vị hành chính hai tỉnh

Theo Bộ trưởng, Thị xã Gò Công nằm trên trục hành lang kinh tế phía Tây Nam của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị trung tâm của vùng động lực phía Đông của tỉnh, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế biển, các khu - cụm công nghiệp… do vậy, việc thành lập thành phố Gò Công là cần thiết.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết thành lập đơn vị hành chính theo đề án của Chính phủ. Ủy ban Pháp luật kiến nghị các tỉnh quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư để bảo đảm chất lượng đô thị đối với các đơn vị, đặc biệt là các tiêu chuẩn thành phần còn đạt ở mức thấp so với quy định.

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua hai dự thảo nghị quyết thành lập các đơn vị hành chính kể trên.