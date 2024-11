Bình quân mỗi ngày trong tháng 10 Thế Giới Di Động thu về 374 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 10/2024 với doanh thu ước tính đạt hơn 11.600 tỷ đồng, gần như đi ngang so với tháng 9 trước đó nhưng tăng gần 4% so với cùng kỳ 2023. Bình quân mỗi ngày trong tháng 10, MWG thu khoảng 374 tỷ đồng.

MWG cho biết, dù ngành hàng điện máy và laptop đã qua giai đoạn cao điểm, các chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) bao gồm cả Topzone vẫn ghi nhận doanh thu gần 7.800 tỷ đồng (tương đương tháng 9) nhờ đóng góp tích cực từ sản phẩm iPhone với mức tăng trưởng khoảng 50% so với tháng 9/2024. Bách Hoá Xoanh (BHX) vẫn duy trì doanh thu hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương so với tháng 9 và tăng 18% so với cùng kỳ 2023.

Trong quý 3 trước đó, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.147 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 806 tỷ đồng, cao gấp gần 21 lần so với mức nền thấp cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, con số này thấp hơn 32% so với quý liền trước, đứt chuỗi tăng trưởng 4 quý liên tiếp trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 99.767 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Khoản lợi nhuận sau thuế đạt giá trị 2.881 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần so với nền thấp cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 80% kế hoạch doanh thu và vượt 20% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm đề ra.

Tính đến cuối tháng 9, MWG có 1.023 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone); chuỗi Điện Máy Xanh thu hẹp 1 điểm bán xuống còn 2.030 cửa hàng. Số lượng cửa hàng BHX tính tới cuối tháng 9 đạt 1.726 tỷ, tăng 5 cửa hàng so với cuối tháng 8. Chuỗi nhà thuốc An Khang có 326 cửa hàng; chuỗi điện máy tại thị trường Indonesia Erablue có 76 điểm bán vào cuối tháng 9.