Bình Thuận: Truy tìm vợ chồng chủ hụi 9X bị tố cáo chiếm đoạt hơn 19 tỉ đồng

Ngày 27-10, Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) ký quyết định truy tìm hai chủ hụi để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, đối tượng bị truy tìm là Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996) và chồng là Nguyễn Đức Thành Long (SN 1994) cùng trú tại khu phố 8, phường Đức Long, TP Phan Thiết.

Công an Phan Thiết đề nghị các đơn vị: PC01, PC02 Công an tỉnh Bình Thuận; Công an các huyện, thị xã trong tỉnh; Công an xã, phường trong TP Phan Thiết phối hợp truy tìm.

Trích thông báo truy tìm của Công an Phan Thiết

Trước đó, vào ngày 18-10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết tiếp nhận xác minh ban đầu đối với đơn tố giác của công dân, tố cáo vợ chồng Nguyễn Đức Thành Long và Huỳnh Thị Thúy Vân về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Đã có 91 công dân tại Phan Thiết và các huyện, thị xã thuộc tỉnh Bình Thuận đến công an tố cáo vợ chồng Long - Vân có hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 19 tỉ đồng thông qua hình thức chơi hụi.

Ngoài đường dây hụi này, đến nay Công an Phan Thiết đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về 2 đường dây hụi khác mà chủ hụi đã rời khỏi địa phương với số người chơi rất đông, số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.