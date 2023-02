Biwase (BWE) lên kế hoạch thâu tóm Nước DNP Long An

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã BWE) đã thông qua HĐQT về chủ trương muốn sở hữu từ 20% đến 100% của CTCP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Long An.



Theo giới thiệu trên website công ty, DNP Long An hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch với vốn điều lệ hơn 786 tỷ đồng. Công ty sở hữu Nhà máy nước Nhị Thành có công suất thiết kế 60.000 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho các khu vực huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước… thuộc tỉnh Long An.

DNP Long An nằm trong hệ sinh thái của DNP Holding (mã DNP) với tỷ lệ lợi ích tính tại ngày 31/12/2022 là 44,06%. DNP Holding sở hữu 15 nhà máy tại các tỉnh thành khác nhau trên cả nước, tổng công suất các sản phẩm nhựa là 8.500 tấn/tháng và 700.000 m3 nước sạch/ngày đêm.

Ngành nước vốn được biết đến như nhóm cổ phiếu phòng thủ danh mục nhờ tăng trưởng ổn định và cổ tức đều đặn. Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường theo chiều hướng không thuận lợi, cổ phiếu nước lại càng được nhà đầu tư chú ý nhiều hơn, đặc biệt sau các thương vụ M&A.

Biwase cùng vị thế là doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất ngành nước trên sàn chứng khoán với gần 9.000 tỷ đồng, đang tỏ ra ráo riết trong các thương vụ M&A các doanh nghiệp nước địa phương.

Vào tháng 4/2022, Biwase đã mua lại cổ phần của Cấp thoát nước Cần Thơ (mã CTW) và Cấp nước Cần Thơ 2 qua đó đưa 2 đơn vị này trở thành công ty liên kết với giá trị đầu tư tại thời điểm cuối năm 2022 là 303 tỷ đồng. Ngoài việc đầu tư vào các công ty nước địa phương tại Đồng Nai, Cần Thơ, Biwase cũng đang có kế hoạch mở rộng đầu tư sang các tỉnh lân cận như Bình Phước, Bến Tre, Long An...

Về kết quả kinh doanh năm 2022, Biwase ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại giảm từ 42,2% xuống 40,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 1.421 tỷ đồng, chỉ tăng 8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, Biwase lãi trước thuế 838 tỷ đồng, giảm 3%. Lợi nhuận sau thuế đạt 746 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Ngày 31/1 vừa qua, Biwase đã chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Với 192,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Biwase dự kiến sẽ chi gần 251 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào tháng 4/2023.