Biwase (BWE) muốn gom đến 50% cổ phần của 2 công ty ngành nước

CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – mã BWE) vừa công bố thông tin về chủ trưởng đầu tư mua cổ phần của 2 công ty nước là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (mã CTW) và CTCP Cấp nước Cần Thơ 2.



Theo kế hoạch, Biwase dự kiến sẽ gom vào từ 20-50% số cổ phần có quyền biểu quyết tại 2 đơn vị trên. Sau khi hoàn thành việc mua vào, CTW và Cấp nước Cần thơ 2 sẽ trở thành công ty liên kết của Biwase.

Hiện CTW đang giao dịch trên sàn UpCOM và đã tăng khoảng 40% trong 1 năm trở lại đây nhưng thanh khoản chỉ "èo uột" thậm chí nhiều phiên không có giao dịch. Sau thông tin Biwase muốn gom hàng, CTW đã tăng kịch trần lên 21.800 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 24/3 với khối lượng giao dịch 2.500 đơn vị. Năm 2021, CTW đạt doanh thu 297 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 47 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu BWE đang giao dịch gần đỉnh quanh mức 49.000 đồng/cổ phiếu, tăng 63% trong 1 năm trở lại đây. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 9.500 tỷ đồng, lớn nhất trong số các doanh nghiệp ngành nước trên sàn chứng khoán.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Biwase đã quyết định giải thể CTCP Tái chế Vật liệu xanh 3R do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid, sản phẩm gạch sản xuất ra không tiêu thụ được và không bù được chi phí sản xuất khiến kinh doanh không hiệu qua trong thời gian dài.

Năm 2022, Biwase đề ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến 3.850 tỷ đồng, tăng trên 10% và lợi nhuận sau thuế tối thiếu 750 tỷ đồng, cổ tức phấn đầu không thấp hơn 13%. Cần lưu ý rằng, những năm gần đây công ty thường hoàn thành vượt xa kế hoạch đề ra ban đầu.

Trong 2 tháng đầu năm, sản lượng nước tiêu thụ của Biwase đạt 28,39 triệu m3 nước, tăng nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất thoát nước tương đương cùng kỳ ở mức 5%. Tổng doanh thu tương ứng đạt 626 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ giá nước Bình Dương được điều chỉnh tăng 5% ngay từ đầu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và hoàn thành 19% mục tiêu cả năm.

https://cafef.vn/biwase-bwe-muon-gom-den-50-co-phan-cua-2-cong-ty-nganh-nuoc-20220324135645733.chn