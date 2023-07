BLACKPINK bùng nổ trong Born Pink Day 2: Đứng hát trong mưa cực “nhiệt”, nói tiếng Việt, “đu trend” chiều lòng fan

Tối 30/7, concert Born Pink của nhóm nhạc BLACKPINK tiếp tục được diễn ra trong sự ủng hộ của hàng chục nghìn khán giả. Tại sân vận động Mỹ Đình, các cô gái đã mang đến cho khán giả Việt cũng như khán giả nước ngoài những cung bậc cảm xúc khó có thể quên.

BLACKPINK hết mình dù trời mưa, “đu trend” để chiều lòng fan

Trên sân khấu Born Pink, 4 cô gái liên tục trình diễn những bản hit nổi tiếng làm nên “thương hiệu” của nhóm. Cùng với đó, những vũ đạo chuyên nghiệp, ấn tượng từ nhóm nhạc BLACKPINK càng khiến người hâm mộ thích thú.

Bên cạnh các bản hit bùng nổ, từng thành viên đều có những các sản phẩm solo mãn nhãn: Jisoo “gây thương nhớ” với “Flower”, Jennie mang đến cho khán giả 2 bản hit “You and I” và “Solo”, Rosé hóa “nàng thơ” trong Gone” và “On the ground”, Lisa nóng bỏng với bản hit “Money”. Từng phần trình diễn đều thể hiện sự tâm huyết của BLACKPINK cũng như tình cảm vô cùng to lớn mà họ dành cho khán giả Việt.

Lisa xuất hiện cực cuốn hút trên sân khấu. Ảnh: VKR News

Fan Việt vô cùng tâm lý khi đồng loạt mang theo lightstick tạo thành “biển hồng” dành tặng BLACKPINK. Khán giả cũng hòa giọng cùng 4 cô nàng trong những bản hit làm nên tên tuổi của nhóm.

Dù concert tổ chức trong điều kiện thời tiết không thực sự tốt, BLACKPINK vẫn “bung xõa” hết mình, đứng hát giữa trời mưa. Những hình ảnh tuyệt đẹp này có lẽ là điều mà các fan Việt khó lòng quên được.

Chưa hết, các thành viên nhóm nhạc BLACKPINK còn nói tiếng Việt khi giao lưu cùng với người hâm mộ. Jennie cũng tự tin “đu trend” trên nền nhạc See Tình làm người hâm mộ không thể ngừng “la hét” vì phấn khích. Điều đó cũng đủ chứng minh sự tâm huyết mà BLACKPINK dành cho concert này cũng như khán giả Việt Nam.

Khán giả dành nhiều sự yêu thương cho BLACKPINK. Ảnh: VKR News

Trong phần giao lưu với khán giả, BLACKPINK thừa nhận yêu thích món ăn ở Việt Nam rất ngon. Họ còn hào hứng tiết lộ rằng đã được ăn thử phở và bánh mì trong 2 ngày đến Việt Nam tổ chức concert. Trong 2 ngày ở Việt Nam, nhóm cũng đã nhìn thấy những chiếc xe bus diễu hành chào đón họ do cộng đồng fan thực hiện.

Dù là lần đầu tổ chức concert tại Việt Nam nhưng không thể phủ nhận tình cảm to lớn mà BLACKPINK và các Blinks (fandom của BLACKPINK) dành cho nhau. Fan Việt đáp lại sự nhiệt huyết từ 4 cô gái bằng những món quà đặc biệt, ý nghĩa nhất có lẽ là chiếc nón lá biểu tượng cho sự dịu dàng, thân thiện của người phụ nữ Việt.

BLACKPINK về Hàn Quốc ngay trong đêm

BLACKPINK tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc. Concert khép lại với những cảm xúc tuyệt vời của fan Việt, họ tin tưởng rằng 4 cô gái cũng sẽ cảm nhận được tình cảm ấm áp mà họ trao tặng.

Trong concert ngày 2 của BLACKPINK, khu vực ngoài sân vận động Mỹ Đình tập trung đông người khiến giao thông ùn tắc. Nhiều khán giả yêu thích BLACKPINK dù không mua vé nhưng vẫn ủng hộ nhóm nhạc hết mình, cùng tập trung, hát theo những ca khúc được trình diễn.

BLACKPINK check-in cùng “biển hồng”. Ảnh: VKR News

Với những món quà đặc biệt mà BLACKPINK dành tặng, người hâm mộ không ngừng nuối tiếc khi concert đi tới hồi kết. "Chúng mình là Jennie, Rosé, Jisoo, Lisa! Cảm ơn và tạm biệt các bạn!" là lời chào của BLACKPINK khi concert khép lại. Đây cũng là đêm nhạc cuối cùng trong chuyến lưu diễn Born Pink ở châu Á.

Ngay sau khi đêm diễn kết thúc, fan bắt gặp 4 thành viên ra sân bay về Hàn Quốc trong đêm. Sau 2 ngày “cháy” hết mình với concert, các thành viên BLACKPINK vẫn khoe năng lượng tích cực trước ống kính phóng viên. Trở về từ Việt Nam, Rosé còn hào hứng khoe toàn “chiến lợi phẩm” mà fan tặng như nón lá, quần gắn toàn gấu bông… Ngắm nhìn những hình ảnh này, V-Blinks chắc hẳn cảm thấy xúc động và yêu thương các thành viên BLACKPINK nhiều hơn nữa.