Bliss Education gia nhập Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Sự kiện được tổ chức tại Văn phòng thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam với sự tham gia của đại diện công ty CP Bliss Education cùng sự góp mặt của các lãnh đạo Hiệp hội tại đây.



Cụ thể, căn cứ vào Đơn đăng ký tham gia thành viên Hiệp hội của Công ty Cổ phần Bliss Education ngày 16/03/2023, đại diện Trưởng Ban Chấp Hành của Hiệp hội đã ra quyết định kết nạp Bliss Education vào Hiệp hội các trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam. Theo văn bản quyết định, công ty CP Bliss Education sẽ là hội viên liên kết có quyền lợi và trách nhiệm theo quy định trong Điều lệ của Hiệp hội từ ngày 24 tháng 4 năm 2023.



Hình ảnh văn bản quyết định Kết nạp Công ty CP Bliss Education vào Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Việc tham gia vào "ngôi nhà chung" Hiệp hội các trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh mục tiêu quan trọng nhất của Bliss Education. Chính là mang nền tảng giáo dục số Kỳ Lân Xưng Bá tới 420 trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc. Nhằm giúp sinh viên được học từ trải nghiệm, giáo viên có một công cụ để chứng minh lý thuyết, nhà trường có sân chơi với CLB khởi nghiệp. Người học sẽ được tiếp cận với môi trường khởi nghiệp để tự đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh từ sớm, có thêm cơ hội phát triển năng lực bản thân và nâng cao tư duy tài chính.



Kỳ Lân Xưng Bá là bộ giáo cụ tư duy khởi nghiệp do chính ông Nguyễn Cửu Long là tác giả. Nền tảng giáo dục số này cho phép người dùng trải nghiệm mô hình kinh doanh giả lập với số vốn tương đương 500 triệu đồng, học viên được tự do quyết định các vấn đề liên quan tới khởi nghiệp từ khâu sản xuất đến kinh doanh, từ nhân sự đến tài chính, từ các vấn đề nội tại đến các sự kiện do yếu tố bên ngoài tác động vào doanh nghiệp. Nền tảng này được vận hành trên Internet, người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm cùng bạn bè ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào, miễn là thiết bị có kết nối wifi.

Nền tảng giáo dục số Kỳ Lân Xưng Bá được Công ty CP Bliss Education giới thiệu đến các trường đại học ở Việt Nam

Bliss Education cảm thấy vô cùng tự hào khi bộ giáo cụ khởi nghiệp Kỳ Lân được đánh giá là có hiệu quả cao. Theo khảo sát của các trường đại học, tỷ lệ sinh viên trải nghiệm nền tảng đánh giá tính ứng dụng và sự hiệu quả là trên 95%. Bộ giáo cụ này còn nhận được sự ủng hộ từ Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Cung ứng nhân lực - Bộ Giáo Dục và Đào tạo, giới thiệu đến các trường Đại học và nhiều tổ chức khởi nghiệp trên cả nước, cùng với sự đồng hành của chương trình Thắp sáng Tài năng Việt do Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường thực hiện, cũng như từ CLB VHNT tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm.



Tính đến thời điểm hiện tại công ty CP Bliss Education đã ký kết hợp tác với nhiều đơn vị đào tạo và trường Đại học trong dự án khởi nghiệp Kỳ Lân bao gồm trường ĐH Đại Nam, ĐH Phenikaa, ĐH Lao động - Xã hội, ĐH Thủy Lợi,… Theo đó, Bliss Education sẽ thực hiện chiến dịch chuyển giao tài liệu E-learning và trao tặng tài khoản miễn phí cho sinh viên và thầy cô của các trường đại học này.

Một số hình ảnh trường Đại học ký kết hợp tác với Công ty CP Bliss Education trong dự án Khởi nghiệp Kỳ Lân

Bên cạnh đó, dự án Khởi nghiệp Kỳ Lân còn có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau trải nghiệm bộ giáo cụ tư duy khởi nghiệp Kỳ Lân với các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc khác như ĐH Thành Đô, ĐH Greenwich, ĐH Đông Á… Với số lượng người dùng đăng ký ngày càng một tăng, hứa hẹn đây sẽ là một bộ giáo cụ tư duy khởi nghiệp được rất nhiều bạn trẻ đam mê khởi nghiệp vô cùng yêu thích.



Một số hình ảnh Công ty CP Bliss Education giao lưu và cùng trải nghiệm cờ Kỳ Lân với các trường Đại học trên toàn quốc

Với mục tiêu "Vì 10 triệu người Việt trẻ có tư duy tài chính", Bliss Education mong muốn bộ giáo cụ khởi nghiệp Kỳ Lân Xưng Bá tiếp cận rộng rãi tới nhiều sinh viên Việt Nam, góp một chút công sức vào công cuộc tạo dựng một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam có tâm, tầm, tài, thế hệ sẽ góp phần đưa đất nước ngày một đi lên.



Đặc biệt, Bliss Education xin gửi tặng các tài khoản miễn phí cho sinh viên Việt Nam và cũng như sẵn sàng chuyển giao tài khoản giảng dạy cho câu lạc bộ khởi nghiệp của các trường Đại học trên toàn quốc với mong muốn góp phần đẩy mạnh nền giáo dục nước nhà.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Mr. Nguyễn Cửu Long (SĐT: 0903034051)