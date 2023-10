BlueScope Lysaght: 30 năm tiên phong mang những "làn gió mới" vào Việt Nam

Là một trong các nhà đầu tư nước ngoài sớm nhất tại Việt Nam từ năm 1993, BlueScope Lysaght đã đặt những viên gạch tiên phong cho ngành xây dựng công nghiệp còn sơ khai bấy giờ với việc giới thiệu giải pháp vách và mái cho thị trường xây dựng công nghiệp khi thành lập nhà máy Lysaght thời điểm đó. Từ đó đến nay, BlueScope Lysaght đã từng bước đóng góp vào sự đổi mới của ngành bằng những giải pháp tiên tiến, được phát triển từ kinh nghiệm hơn 165 năm trên toàn cầu của Tập đoàn.



"Làn gió mới" về tiêu chuẩn tấm lợp "không vít" và "không dột"

Với ba thập kỷ gắn bó với ngành xây dựng Việt Nam, BlueScope Lysaght am hiểu sâu sắc về đặc điểm khí hậu cũng như "nỗi đau" của các chủ đầu tư. Mái lợp thông thường sử dụng tôn bắn vít, khiến cho mái dễ bị dột từ lỗ vít do dãn nở nhiệt và tuổi thọ vít ngắn. Để khắc phục những "điểm đau" này, Công ty đã tiên phong giới thiệu dòng tôn "không vít" LYSAGHT KLIP-LOK với liên kết đai kẹp âm, hệ mái có thể tự do di trượt dưới sự giãn nở nhiệt ngay từ khi gia nhập thị trường Việt Nam. Kể từ khi xuất hiện, giải pháp này đã mở đường cho sự ra đời của hàng loạt dòng tôn "không vít" sau này bởi sự phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng ẩm mưa nhiều và gió bốc của Việt Nam. Thậm chí, với các kiến trúc sư trong ngành, LYSAGHT KLIP-LOK đồng nghĩa với tôn không vít, tương tự như cách người dân Việt Nam nghĩ đến Honda khi nói về xe máy.

Nhận thấy nhu cầu cần các tiêu chuẩn chống dột cao hơn nữa khi thị trường dần trưởng thành, năm 2015, BlueScope Lysaght đã cho ra mắt LYSAGHT SMARTSEAM, đem lại một làn gió hoàn toàn mới cho giải pháp mái của thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường đạt chứng nhận FM APPROVALS (Mỹ) cho khả năng chịu tải trọng gió. Bên cạnh đó, chất lượng của giải pháp này còn được kiểm chứng qua thí nghiệm chống rò rỉ nước theo tiêu chuẩn ASTM E1646-95 (vào tháng 06/2023) … Với thiết kế sóng tôn cao, tôn cuốn mép LYSAGHT SMARTSEAM có mép tôn được khóa chặt và kín, đáp ứng yêu cầu với cả những mái tôn có độ dốc nhỏ, giúp công trình tránh dột tuyệt đối.

Các công trình nhà xưởng trong nhiều lĩnh vực đã sử dụng LYSAGHT SMARTSEAM như: Logis United Hải Phòng, Ashton Furniture Consolidation Bà Rịa – Vũng Tàu, Avery Dennison Long Hậu, B. Braun Thanh Oai, FM Logistic Bắc Ninh, Longwell Đồng Nai…

Lysaght Smartseam được nhiều công trình nhà xưởng quy mô lớn sử dụng để chống thấm dột (Ảnh: NS BlueScope Lysaght Việt Nam).

Tấm sàn thép "tăng tốc" thi công

Sẽ là thiếu sót nếu không nói đến LYSAGHT BONDEK II khi nói đến những làn gió mới BlueScope Lysaght đã mang đến Việt Nam. Ra mắt thị trường từ năm 2017, LYSAGHT BONDEK II là một trong những giải pháp sàn thép liên hợp tiên tiến nhất đến từ Úc, đã được ứng dụng rộng rãi tại các thị trường phát triển như Úc, Singapore, Malaysia...

Giải pháp này mở ra một chuẩn mực mới cho tấm sàn liên hợp bởi khả năng thay thế tấm cốp pha truyền thống với độ vượt nhịp lớn mà không cần cây chống, giúp việc thi công an toàn hơn khi giảm thiểu rủi ro về đổ sập giàn giáo. Đồng thời, giải pháp cũng giúp chủ công trình rút ngắn thời gian thi công đến 20% và tiết kiệm chi phí đến 15%.

LYSAGHT BONDEK II đã được sử dụng trong tòa nhà Landmark 81 – tòa nhà cao nhất Việt Nam, cao thứ 2 Đông Nam Á và xếp hạng thứ 17 trong danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới. Đây là biểu tượng, là niềm tự hào của ngành xây dựng Việt Nam và cũng là một trong các công trình tiêu biểu sử dụng giải pháp LYSAGHT BONDEK II trong hành trình 30 năm của BlueScope Lysaght. Ngoài Landmark 81, nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới như Marina Bay Sands (Singapore) cũng sử dụng giải pháp LYSAGHT BONDEK II để giải quyết bài toán xây dựng của mình.

LYSAGHT BONDEK II là một trong những giải pháp tiên tiến nhất được BlueScope Lysaght giới thiệu tại thị trường Việt Nam (Ảnh: NS BlueScope Lysaght Việt Nam).

Dịch vụ đón đầu xu thế

Không chỉ am hiểu thị trường, với nền tảng kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm của Tập đoàn, BlueScope Lysaght còn không ngừng đổi mới để đón đầu các xu thế trong ngành. Trước tác động của biến đổi khí hậu, BlueScope Lysaght đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược như GSB và GreenViet để cùng phát triển giải pháp kiến trúc cân bằng năng lượng, hay hợp tác với Nami Solar để cung cấp giải pháp đồng bộ cho hệ thống điện mặt trời mái nhà. Trước đó, Công ty đã hợp tác với SKIOLD trong việc cung cấp giải pháp LYSAGHT AGRISHED thông minh, trọn gói cho ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

Mới đây, công ty cũng ra mắt thị trường giải pháp thay mới mái nhà xưởng dành cho các nhà xưởng có phần bao che bị hư hại do thời gian dài hoạt động, giúp hạn chế tối đa việc gián đoạn sản xuất của nhà xưởng.

Bên cạnh lĩnh vực xây dựng công nghiệp, với các công trình dân dụng, BlueScope Lysaght cũng nắm bắt kịp thời xu thế xây dựng nghỉ dưỡng để giới thiệu giải pháp Lysaght Smarthome với các mẫu nhà nghỉ dưỡng ấn tượng, mang hơi thở của thiên nhiên.

Có thể nói, trong 30 năm qua, BlueScope Lysaght hiện diện trong hầu hết các công trình quan trọng trải khắp lãnh thổ Việt Nam, từ trụ sở làm việc, nhà ở, trường học, bệnh viện, ga hàng không, nhà máy điện cho đến nhà vượt lũ,… Những gì BlueScope Lysaght đã làm được tại Việt Nam sẽ là nền tảng để Công ty tiếp tục mang thêm nhiều "làn gió mới" đến với thị trường xây dựng công nghiệp trong nước.