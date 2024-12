Mazda CX-5 giảm tới 70 triệu tại đại lý, bản giữa SUV C nay còn thấp hơn Toyota Corolla Cross tiêu chuẩn

Mazda CX-5 thanh lý hàng tồn tại đại lý

Mặc dù là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV C, không phải phiên bản Mazda CX-5 nào cũng tẩu tán nhanh chóng tại đại lý. Dù còn rất ít, nhưng thực tế vẫn có đại lý còn tồn Mazda CX-5 với số VIN 2023.

Trong khi đó, một đại lý khác cũng ở khu vực phía Nam rao bán CX-5 Premium Exclusive VIN 2023 với mức giảm thấp hơn một chút, giá thực tế là 809 triệu.

Một số mẫu CX-5 VIN 2023 còn tồn ở đại lý đang được tìm cách đẩy đi nhanh chóng bằng giá ưu đãi.

Một tư vấn bán hàng đại lý khu vực phía Nam đang rao bán Mazda CX-5 sản xuất 2023, phiên bản Premium Exclusive với giá chỉ còn 799 triệu đồng. Giá này giảm 50 triệu so với giá niêm yết mới điều chỉnh, và giảm 70 triệu so với mức cũ. Như vậy, bản giữa của một mẫu SUV cỡ C nay có giá còn thấp hơn bản tiêu chuẩn của Toyota Corolla Cross nằm ở phân khúc B+ (820 triệu), Honda HR-V bản giữa L (826 triệu), ngang Kia Seltos bản cao nhất 1.5 Turbo GT Line (799 triệu).

Một tư vấn khác ở khu vực miền Trung lại rao bán bản Signature Exclusive với giá còn 899 triệu đồng, giảm 60 triệu so với niêm yết hiện tại, giảm 80 triệu so với niêm yết trước đó. Còn một đại lý ở Hà Nội lại rao bán bản Signature Sport với giá còn 869 triệu đồng, tức giảm 70 triệu so với niêm yết hiện tại và giảm 90 triệu so với niêm yết trước đó.

Mazda CX-5 có gì?

Mazda CX-5 thường xuyên nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường hàng tháng và đứng đầu doanh số phân khúc SUV C. Thậm chí, tháng 11-2024, mẫu này còn bán được tới 2.408 chiếc, đứng thứ hai toàn thị trường, chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander.

Công thức "giá rẻ, tiện nghi" giúp Mazda CX-5 trở thành "mốc so sánh" của thị trường xe phổ thông.

Việc sở hữu mức giá dễ tiếp cận được cho là một trong những nguyên nhân giúp CX-5 luôn giữ vững vị thế trước sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Hyundai Tucson, Honda CR-V, Ford Territory, Kia Sportage…

Kể từ khi ra mắt phiên bản 2023 cùng mức giá khởi điểm 749 triệu đồng, Mazda CX-5 bỗng dưng biến thành hiện tượng doanh số, khi vẫn luôn là mẫu SUV C bán chạy nhất từng tháng.

Mazda CX-5 sở hữu thiết kế thiên hướng thể thao và trẻ trung theo ngôn ngữ KODO nổi tiếng. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong đặc trưng, đèn pha LED liền mạch lưới tản nhiệt thông qua cụm chrome sáng bóng. Hông xe có những đường gân dập nổi khiến chiếc xe trở nên khỏe khoắn. Đèn hậu cũng dạng LED.

Với giá niêm yết từ 729 triệu đồng, Mazda CX-5 là một trong những mẫu SUV C rẻ nhất thị trường.

Bên trong, Mazda CX-5 có vô-lăng 3 chấu bọc da (bản cao nhất da Nappa), mạ viền chrome và tích hợp nhiều nút điều khiển chức năng, ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng… Từ bản Premium trở lên có ghế lái nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện, cửa sổ trời, 10 loa Bose…

Ngoài ra, Mazda CX-5 còn sở hữu loạt tính năng an toàn tiên tiến với gói an toàn cao cấp i-Activsense thế hệ mới, trừ bản tiêu chuẩn chỉ có vài tính năng trong gói này gồm mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Về vận hành, Mazda CX-5 2024 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tùy chọn 2.0L công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm và 2.5L công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm.