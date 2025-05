Quyết toán thuế thu nhập cá nhân vẫn khó khăn: Vì sao?

Nhiêu khê

Việc quyết toán thuế TNCN năm 2024 khiến nhiều cá nhân vất vả vì số tiền nộp thuế vênh nhau. Anh N.N.C (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, năm 2024 có 2 nguồn thu nhập và tự quyết toán thuế. Với tổng thu nhập 596,2 triệu đồng, sau khi giảm trừ gia cảnh, anh C phải nộp thuế 49 triệu đồng.

Khi nhập số liệu thu nhập để tự quyết toán thuế trên phần mềm, anh C nhận tờ khai thuế với số thuế tạm khấu trừ 35 triệu đồng, còn phải nộp 14 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng với khoản thu nhập này, trên ứng dụng Etax Mobile, số thuế anh C còn thiếu 20 triệu đồng. Trong khi đó, sau khi nhận tờ khai, cơ quan thuế yêu cầu anh C phải nộp thêm hơn 29 triệu đồng.

Cán bộ thuế tại Hà Nội hướng dẫn người dân kê khai thuế. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

“Khi khai thuế TNCN năm 2024, tôi rà soát và không phát sinh khoản thuế liên quan như thuế đất. Cùng khoản thu nhập nhưng chênh lệch giữa tờ khai thuế trên trang thông tin, số thuế phải nộp trên eTax Mobile và thông báo của cơ quan thuế. Tôi rất mong cơ quan thuế giải thích lý do có sự chênh lệch này. Tôi căn cứ vào số thuế nào để quyết toán, nộp phần thuế còn thiếu”, anh C kiến nghị.

Sau khi Tiền Phong phản ánh, một cán bộ Cục Thuế tra cứu, phát hiện lý do, khi lập tờ khai, anh C khai nhầm khoản thuế hơn 14 triệu đồng từ khoản thuế tổ chức chi trả đã khấu trừ. Cơ quan thuế hướng dẫn, anh C làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh khoản thuế này.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong , có trường hợp, số tiền thuế phải nộp ở tờ khai thấp hơn số phải nộp ở eTax Mobile. Trường hợp này do những năm trước, người nộp thuế được hoàn, cơ quan thuế tự động đối chiếu, khấu trừ và giảm mức tiền thuế phải nộp.

“Nếu gặp trường hợp chênh lệch số tiền thuế TNCN giữa tờ khai trên web, eTax Mobile, người nộp thuế cần kiểm tra tờ khai, khoản mục đã kê khai chính xác hay chưa. Nếu có nhầm lẫn, người nộp thuế liên hệ với cán bộ thuế quản lý trực tiếp để tìm nguyên nhân, điều chỉnh chính xác”, cán bộ Cục thuế khuyến nghị.

Không chỉ chênh lệch tiền thuế phải nộp, nhiều người quyết toán thuế gặp trường hợp bị treo khoản thuế đã nộp. Chị N.K.N (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, năm 2025, chị thuộc diện được hoàn thuế. Tuy nhiên, khi quyết toán trên eTax Mobile, chị N bị ghi thiếu khoản thuế nhà đất hơn 3 triệu đồng. Trong khi, khoản thuế này chị N đã nộp đầy đủ.

“Tôi còn giữ đủ biên lai nộp thuế nhưng nếu quyết toán online (trực tuyến) sẽ bị trừ hơn 3 triệu tiền thuế, thành nộp tiền thuế 2 lần. Khi phản ánh, cán bộ thuế phụ trách cho biết, việc ghi nợ thuế đất dù đã nộp do phần mềm bị lỗi. Tôi rất bối rối, không biết xử lý thế nào, không quyết toán thì chậm nộp, quyết toán thì một số khoản thuế sẽ nộp thành 2 lần”, chị N chia sẻ.

Hiện nay, trường hợp đã nộp thuế nhưng chưa cập nhật, người dân cần ra bộ phận một cửa của cơ quan thuế để cập nhật thông tin. Tuy nhiên, người nhiều dân kiến nghị, sau khi nhận phản ánh, cán bộ thuế phụ trách nên chủ động cập nhật, thay vì yêu cầu người nộp thuế ra cơ quan một cửa, tốn thêm thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

Ứng dụng (app) eTax Mobile đã giúp người nộp thuế đơn giản thủ tục hành chính như việc khiếu nại mỗi khi bị kê khai thuế sai. Tuy nhiên, nhiều trường hợp “dở khóc dở cười” khi ấn nhầm trên app. Chị Nguyễn Q (TP HCM) cho biết, năm 2024 chị có nhiều nguồn thu nhập. Trong đó, có khoản thu nhập 10 triệu đồng của một đơn vị tại Hà Nội kê khai, do ấn nhầm vào chức năng khiếu nại, không có nguồn thu này. Sau khi ấn nhầm, chị Q không cách nào thu hồi.

“Tôi nhỡ tay ấn nhầm phản ánh không nhận thu nhập từ đơn vị ở Hà Nội và giấy đề nghị gửi cơ quan thuế xin nhờ thu hồi lệnh. Tuy nhiên, việc này tôi phải tới bộ phận một cửa nộp hồ sơ mất nhiều thời gian. Tôi rất mong cơ quan thuế có chức năng thu hồi trên app để hỗ trợ chúng tôi”, chị Q kiến nghị.

“Email thông báo của cơ quan thuế tự động và không phản hồi. Tôi hỏi cán bộ thuế quản lý trực tiếp nhận hướng dẫn ra cơ quan thuế làm công văn giải trình. Như vậy sẽ rất tốn thời gian, chi phí đi lại, tôi mong cơ quan thuế xây dựng chức năng trên eTax Mobile để chúng tôi có thể làm tự động”. Chị Nguyễn Thu - kế toán một đơn vị tại Hà Nội

Không chỉ người kiến nghị khó khăn, người nhận được phản ánh cũng “bối rối” khi chỉ nhận được thông báo. Chị Nguyễn Thu - kế toán một đơn vị tại Hà Nội nhận được email (thư điện tử -PV) thông báo kê khai nguồn nhập không chính xác, đề nghị kiểm tra, rà soát, khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có sai sót). Sau khi kiểm tra, chị Thu cho biết, do cá nhân ấn nhầm khiếu nại, nhưng chị cũng không phản hồi trực tuyến với cơ quan thuế.

Làm gì để được hoàn thuế?

Lần đầu tiên, cơ quan thuế thực hiện việc hoàn thuế TNCN tự động từ kỳ quyết toán thuế (TNCN năm 2024). Điều này góp phần tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế, giải phóng nguồn lực cho cơ quan thuế khi xét duyệt hồ sơ hoàn thuế. Để hoàn thuế TNCN tự động, người nộp thuế vào ứng dụng eTax Mobile xác nhận thông tin trên Tờ khai quyết toán thuế TNCN gợi ý, điền sẵn thông tin hoàn thuế. Sau khi người nộp thuế xác nhận thông tin, ứng dụng tự động rà soát hoàn thuế. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tự động tạo quyết định, tạo lệnh, chuyển thông tin sang Kho bạc Nhà nước để trả tiền hoàn thuế.

Sau gần 2 tháng thực hiện, hệ thống cơ sở dữ liệu tự động ngành thuế tạo lệnh cho 256.797 hồ sơ hoàn thuế và gửi điện tử tới Kho bạc Nhà nước để chi hoàn thuế. Tổng số tiền hoàn thuế TNCN tự động hơn 1.169 tỷ đồng.

Đại diện Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, đã phối hợp cơ quan thuế xử lý chứng từ chi hoàn thuế TNCN. Tại Hà Nội, KBNN Khu vực I chi hoàn thuế TNCN hơn 94.000 khoản chi. Theo ông Nguyễn Mạnh Đức - Phó giám đốc KBNN Khu vực I, từ ngày 15/3, khối lượng lệnh chi hoàn thuế TNCN tăng đột biến với bình quân 6.000 lệnh hoàn thuế/ngày. Ngày cao điểm, số lượng lệnh cần xử lý lên đến 14.500 chứng từ hoàn thuế. KBNN khu vực I bố trí bổ sung nhân lực xử lý dứt điểm các chứng từ trước 16h30 (giờ chuyển số liệu sang ngân hàng ) đảm bảo các chứng từ được xử lý ngay trong ngày, các chứng từ sau 16h30 sẽ được xử lý toàn bộ trong ngày kế tiếp.

Trong quá trình rà soát việc hoàn thuế TNCN, cơ quan thuế cũng gửi cảnh báo tới 39.800 đơn vị đã khấu trừ tiền thuế nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước. Sau khi cảnh báo, cơ quan thuế sẽ cưỡng chế nợ, công khai thông tin đơn vị chậm nộp khoản tiền này.