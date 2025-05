Việt Nam đạt top 5 thị trường xuất khẩu của Campuchia

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia, Campuchia đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 9,13 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2025, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm hàng may mặc, giày dép, sản phẩm du lịch, xe đạp, lốp ô tô, pin năng lượng mặt trời và nông sản tiềm năng như gạo, cao su, sắn, chuối, xoài và nhãn.

Năm thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia bao gồm Mỹ, Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và Canada.

Ở chiều ngược lại, Campuchia nhập khẩu tổng cộng 10,36 tỷ USD hàng hóa, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm xăng dầu, nguyên liệu cho ngành may mặc, giày dép và sản phẩm du lịch, phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng.

Trước đó, theo báo cáo của Cục Hải quan Việt Nam, trong quý 1/2025, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia 28 mặt hàng chính. Dệt may là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 233 triệu USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng có kim ngạch trên 100 triệu USD bao gồm sắt thép với 211,2 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; nguyên phụ liệu dệt may, da giày đạt 101,9 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của ba mặt hàng trên đạt 547 triệu USD, chiếm 41% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia.

Về nhập khẩu, Việt Nam đã nhập khẩu từ Campuchia 13 mặt hàng chính. Hạt điều là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với kim ngạch đạt 496 triệu USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Cao su đứng thứ hai trong danh sách nhập khẩu với 237 triệu USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu của hai mặt hàng này đạt 734 triệu USD, chiếm 38% tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia trong quý 1/2025.