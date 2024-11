BM Windows được vinh danh doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc châu Á

Đơn cử, doanh nghiệp này đã tham gia sản xuất, cung ứng hệ mặt dựng cho tòa tháp The One cao nhất Canada ở thành phố Toronto, một biểu tượng kiến trúc mới của khu vực Bắc Mỹ. Tiếp theo đó, BM Windows tiếp tục trúng thầu dự án khách sạn cao cấp Marriott Hotel tại Vancouver, một thị trường lớn đầy tiềm năng.

BM Windows cung ứng hệ mặt dựng dự án The One Toronto cao nhất Canada

Tại thị trường Australia, BM Windows hoạt động sôi nổi trong nhiều năm khi xuất khẩu hàng loạt các dự án, mới đây nhất là 15 Sydney Avenue tọa lạc tại thủ đô Canberra và dự án Atlassian Central tại thành phố Sydney.

Quý đầu năm nay, BM Windows ký kết chiến lược với Starke Façade để mở rộng thị trường sang New Zealand và quần đảo Pacific (với 9 quốc gia nằm trong quần đảo). Song song đó, BM Windows đang có những bước tiến chiến lược tại thị trường đầy tiềm năng - Mỹ, xuất khẩu cho dự án Marriott Courtyard (CTYD) tại Hawaii, phát triển hệ sản phẩm riêng mang tính ứng dụng cao cho thị trường này dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế AAMA và ASTM của Mỹ.

BM Windows là nhà thầu façade nhôm kính hàng đầu Việt Nam hiện nay với 600 dự án trên khắp cả nước

Ở thị trường trong nước, BM Windows là nhà thầu façade nhôm kính hàng đầu Việt Nam hiện nay, đảm nhiệm nhiều hạng mục façade quan trọng của sân bay quốc tế Long Thành và triển khai hàng loạt các dự án tên tuổi như: Marina Central Tower, cụm The Metropole Thủ Thiêm…. và sở hữu danh mục hơn 600 dự án tại khắp các thành phố lớn. Doanh nghiệp này đang ngày càng khẳng định tiếng nói của façade nhôm kính Việt Nam không chỉ tại sân nhà mà còn trên sân chơi toàn cầu.

BM Windows là nhà thầu façade nhôm kính dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

Với những bước đi năng động và bền vững, BM Windows vừa vinh dự nhận giải thưởng Asian Export Awards 2024, doanh nghiệp xuất khẩu xuất sắc nhất Châu Á cho những hoạt động nổi bật trên thị trường quốc tế trong năm vừa qua.

Được biết, Asian Export Awards là giải thưởng vinh danh các doanh nghiệp châu Á có hoạt động xuất khẩu xuất sắc tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, BM Windows được vinh danh với hạng mục Vietnam Innovation Export of The Year (Construction Materials award in the Asian Export Awards 2024).

Đại diện BM Windows nhận giải thưởng Asian Export Awards 2024 tại Singapore (Nguồn: BM Windows)

Tiêu chí bắt buộc và quan trọng của giải thưởng là hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp được đề cử cần mang lại hiệu quả về kinh tế trong 24 tháng gần nhất. Doanh nghiệp luôn có những cải tiến, đổi mới, tạo ra nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Giải thưởng với sự tham gia của các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực xuất khẩu tại các quốc gia như Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Philippines, Đài Loan, Indonesia…, được đánh giá bởi các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới như Delloite, RSM, EY, KPMG…

BM Windows là đại diện duy nhất của façade Việt Nam đạt giải thưởng xuất khẩu trong lĩnh vực façade nhờ những nỗ lực đưa mặt dựng nhôm kính "made in Việt Nam" ra quốc tế. Giải thưởng góp phần định năng lực của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nói chung và đặc biệt là façade Việt Nam nói riêng. Trong đó, façade Việt Nam không chỉ đáp ứng thị trường trong nước, trong khu vực mà hoàn toàn có thể đầy đủ năng lực chinh phục các thị trường khó tính nhất trên toàn thế giới.