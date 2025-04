Bác sĩ tiết lộ loại đồ uống nóng có thể giúp bạn sống đến 100 tuổi, nhưng chỉ khi bạn uống vào buổi sáng: Việt Nam đâu đâu cũng bán

Theo bác sĩ tim mạch Aurelio Rojas, những người uống một tách cà phê ngay khi thức dậy có tuổi thọ cao hơn và ít có khả năng bị đau tim hơn.

Vị bác sĩ 35 tuổi, làm việc tại Bệnh viện Đại học Khu vực ở Malaga, Tây Ban Nha, đã đăng một video lên kênh Instagram của mình - kể về nghiên cứu sâu sắc về lợi ích của đồ uống này.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu béo phì của Đại học Tulane ở New Orleans thực hiện đã theo dõi 20.000 người uống đồ uống này trong hơn 20 năm và so sánh kết quả sức khỏe của họ với những người tránh uống.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một số người uống cà phê có khả năng tử vong thấp hơn 16% trong suốt 10 năm nghiên cứu, so với những người không uống cà phê.

Bác sĩ tim mạch Aurelio Rojas,Bệnh viện Đại học Khu vực ở Malaga, Tây Ban Nha

Họ cũng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim thấp hơn 30%.

Tuy nhiên, nguy cơ giảm này chỉ áp dụng cho những người uống cà phê vào buổi sáng - các nhà nghiên cứu không thấy nguy cơ giảm ở những người uống cà phê cả ngày.

Trong video của mình, Tiến sĩ Rojas giải thích rằng việc tiêu thụ caffeine sau 12 giờ trưa có thể phá vỡ nhịp sinh học tự nhiên của chúng ta, gây mất tác dụng đối với mọi lợi ích sức khỏe tiềm ẩn.

Ông cho biết: 'Uống cà phê vào buổi chiều dường như làm gián đoạn nhịp sinh học của chúng ta và quá trình tiết hormone điều hòa giấc ngủ, chẳng hạn như melatonin hoặc cortisol', đồng thời nói thêm rằng điều này 'làm tăng mức độ căng thẳng. Vậy nên hãy thưởng thức cà phê ngay khi thức dậy vào buổi sáng nhé'.

Lợi ích của thức uống này được cho là nhờ vào hạt cà phê, giàu nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin B2 và B5, giúp duy trì tế bào máu khỏe mạnh và kiểm soát cholesterol gây đau tim.

Hạt cà phê cũng chứa nhiều kali và magiê, những chất rất cần thiết cho việc điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có chế độ ăn thiếu magiê có nhiều khả năng bị đau tim và đột quỵ hơn.

Trong khi đó, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy các hợp chất thực vật có trong cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tới 10 phần trăm.

Tiến sĩ Rojas cho biết trong video của mình: 'Chúng ta hãy nhớ rằng cà phê đã cho thấy những tác dụng có lợi cho tim, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cải thiện quá trình giảm cân và tăng cường sức khỏe tim mạch'.

Nhiều nghiên cứu trước đây đã cung cấp bằng chứng về lợi ích của cà phê đối với sức khỏe tim mạch, bao gồm nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Semmelweis ở Hungary và Đại học Queen Mary ở London, những người phát hiện ra rằng đồ uống này làm giảm nguy cơ đột quỵ đe dọa tính mạng.

Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng uống một lượng lớn cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích hơn nữa.

Vào năm 2023, các nhà nghiên cứu tại Singapore đã phỏng vấn 12.500 người ở độ tuổi 50 về thói quen uống cà phê và trà của họ và theo dõi họ trong vòng 20 năm sau đó.

Họ phát hiện ra rằng những người uống bốn tách cà phê trở lên mỗi ngày có nguy cơ bị suy yếu về thể chất ở độ tuổi 70 thấp hơn một nửa.

So với những người không uống trà hàng ngày, những người uống trà đen hoặc trà xanh hàng ngày có nguy cơ mắc bệnh về sau thấp hơn khoảng 18%.

Khi nghiên cứu phân tích từng loại trà, những người uống trà xanh hàng ngày có lợi ích lớn hơn, giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tật, so với 12% nguy cơ mắc bệnh tật của những người uống trà đen.

Các nhà nghiên cứu không khẳng định chứng minh được nguyên nhân và kết quả, nhưng họ tin rằng caffeine có thể kết hợp với các hợp chất chống oxy hóa khác trong cà phê và trà để làm chậm quá trình phân hủy tế bào và ngăn ngừa các tình trạng sức khỏe thể chất như bệnh tim và một số bệnh ung thư có thể dẫn đến suy nhược.

Để kiểm tra một phần ý tưởng này, họ cũng xem xét tổng lượng caffeine tiêu thụ, bao gồm không chỉ cà phê và trà mà còn cả nước ngọt và sôcôla.

So với những người tiêu thụ 67,6 miligam (mg) caffeine mỗi ngày hoặc ít hơn, những người tiêu thụ lượng cao nhất, 223-910,4 mg mỗi ngày, có nguy cơ mắc bệnh yếu đuối thấp hơn khoảng 23%.

Suy nhược là tình trạng phổ biến ở người lớn tuổi và các triệu chứng của nó có thể bao gồm giảm năng lượng, mất cơ, yếu và chậm chạp. Ngoài việc có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe khác, suy nhược có thể khiến cuộc sống hàng ngày trở nên khó khăn hơn và khiến người lớn tuổi có nguy cơ té ngã cao hơn.

Nguồn và ảnh: Daily Mail