BM Windows – thành viên “hệ sinh thái” của ông Nguyễn Bá Dương – mở màn năm 2024 với dự án 33.000m2 ngay Trung tâm thủ đô Úc

BM Windows vừa công bố khởi động năm 2024 với việc trúng thầu tại dự án 15 Sydney Avenue. Đây là toà nhà văn phòng hạng sang rộng 33.000m 2 toạ lạc tại vị trí đắc địa 15 Sydney Avenue Barton ACT, ngay trung tâm thủ đô Canberra.

Tại dự án này, BM Windows sẽ cung cấp toàn bộ façade nhôm kính với các hạng mục: vách kính unitized, strip, hệ cửa đi mở quay, lam nhôm, mái kính…

Được biết, đây không phải dự án đầu tiên của BM Windows ở thị trường Úc hay quốc tế, trước đó doanh nghiệp này đã xuất khẩu hàng loạt các dự án qua nước ngoài. Năm qua, trong bối cảnh loạt đơn vị trong ngành đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty gây chú ý khi trúng gói thầu xuất khẩu sản phẩm façade cho dự án mang tên The One – Tòa nhà 91 tầng, biểu tượng mới và là Landmark của Toronto, Canada.

Ở thị trường trong nước, BM Windows cũng “mở bát” năm mới với nhiều dự án lớn, bao gồm:

(i) Dự án The Rivus Elie Saab Thủ Đức: Chủ đầu tư là Masterise Homes, phân khúc hạng san nhắm đến giới thượng lưu toàn cầu. Elie Saab theo giới thiệu là những phiên bản giới hạn chỉ có 500 dinh thự trên toàn thế giới, trong đó có 121 dinh thự Elie Saab tại Việt Nam thuộc dự án The Rivus Elie Saab do Masterise Homes làm chủ đầu tư.

Trước đó BM Windows đã triển khai thi công giai đoạn 1 tại dự án này và tiếp tục trúng thầu dự án giai đoạn 2.

(ii) The Royal Đà Nẵng: Công ty trúng thầu thi công lắp đặt hạng mục nhôm kính.

(iii) Dự án Sân bay Long Thành: Đây là siêu dự án được quan tâm trong năm 2023, dự án đã chính thức khởi công giai đoạn 1 vào ngày 5/1/2021, dự kiến đưa vào khai thác vào năm 2025. Với công suất thiết kế phục vụ cho 100 triệu lượt hành khách và 25 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, sau khi hoàn thành xây dựng, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành sẽ là sân bay lớn nhất cả nước.

Tại dự án này, BM Windows sẽ đảm nhận thi công gần 50.000m2 nhôm kính trong giai đoạn 1 gồm các hạng mục: mặt dựng nhôm kính, lam nhôm, cửa thoát khói, cửa lấy gió, cửa thoát hiểm (FAB), cửa louver nhôm, vách kính….

Là một trong những thành viên thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương, BM Windows đã và đang đẩy mạnh xuất khẩu, song song phát triển các dự án lớn trong nước. Mới đây, nhằm mở rộng quy mô, phục vụ chiến lược đẩy mạnh sản xuất, BM Windows vừa đầu tư thêm 2 nhà máy mới tại Long An và Bình Dương, nâng tổng cộng lên 4 nhà máy, tổng công suất đạt 2 triệu m2/năm.

Năm 2023, BM Windows ghi nhận tổng sản lượng sản xuất đạt 650.000m2, tăng 51% so với kế hoạch đề ra. Tổng dự án thi công Công ty tham gia đạt 71 dự án (với 47 dự án trong nước, 3 dự án xuất khẩu, 21 dự án tư nhân).