BM Windows tiếp tục đón “tin vui” từ thị trường quốc tế, ký kết chiến lược với 1 đối tác lớn tại New Zealand và 9 quốc gia quần đảo Pacific

BM Windows vừa tiếp tục ký kết chiến lược với Starke Façade, công ty hàng đầu trong lĩnh vực façade nhôm kính tại New Zealand. Thông qua đây, BM Windows sẽ cùng hợp tác Starke Façade tại thị trường New Zealand và mở rộng sang quần đảo Pacific (với 9 quốc gia nằm trong quần đảo).

Mở rộng thị trường xuất khẩu đang là bước đi trọng điểm của BM Windows những năm trở lại đây. 1 tháng trước, BM Windows là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia sự kiện quốc tế lần này tại Toronto, Canada trên vai trò nhà cung ứng façade đến từ châu Á, để cùng các chuyên gia quốc tế trao đổi về chủ đề mua sắm toàn cầu nói chung và khu vực Bắc Mỹ nói riêng trong hội thảo Zak World of Façades.

Trước đó, BM Windows đã trúng gói thầu lớn tại Toronto, là nhà thầu façade Việt Nam đầu tiên xuất khẩu qua thị trường này. Cụ thể, BM Windows được chọn là đơn vị sản xuất, cung cấp hơn 7.000 sản phẩm mặt dựng với tổng diện tích gần 30.000m2 cho dự án The One cao 328,4 m (91 tầng). Đây là một trong những tòa tháp cao "chọc trời" ở Canada nên yêu cầu vật tư sản xuất phải chịu được áp lực gió, kín khí, cách nhiệt tốt nhất. Cũng tại thị trường này, BM Windows cung ứng các hạng mục nhôm kính cho dự án Marriott Hotel tại Vancouver với những hệ sản phẩm như unitized, tấm ốp nhôm, fin, mái kính... đáp ứng các kiểm định khắt khe về dung sai, tải trọng gió, độ kín khí, chống thấm nước cho dự án.

Đầu năm 2024, BM Windows tiếp tục trúng thầu dự án 15 Sydney Avenue tại Australia. Đây là toà nhà văn phòng hạng sang rộng 33.000m2 toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thủ đô Canberra, gần kề các cơ quan chính phủ và chỉ cách Toà nhà Quốc Hội 500m. Những hoạt động này cho thấy bước tiến mạnh trong câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam "mang chuông sang đánh xứ người". Đặc biệt là trong thị trường xây dựng, khi "miếng bánh" đang dần bé lại thì "xuất ngoại" được người trong cuộc đánh giá là bước đi cần thiết.

Để tham gia thị trường quốc tế, Công ty cũng chú trọng đầu tư nhà máy. Tính đến cuối năm 2023, BM Windows đang sở hữu 4 nhà máy gồm Nhà máy Bình Dương 1, Nhà máy Bình Dương 2, Nhà máy Long An và Nhà máy Hà Nội với tổng diện tích hơn 50.000m2, tổng công suất 2 triệu m2/năm.

Ảnh: BM Windows sở hữu 4 nhà máy sản xuất nhôm kính công nghệ của Đức. Nguồn: Website Công ty.

Trở lại với thương vụ mới nhất, New Zealand được xem một trong những quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới (theo nhận định của Ngân hàng thế giới). Trong đó, Starke Façade là một cái tên quen thuộc với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực façade nhôm kính. Đây là thương hiệu cao cấp trong dòng sản phẩm nhôm kính, mặt dựng chất lượng cao và bền vững. Starke Façade sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp các thành phố lớn tại New Zealand.

Theo ký kết hợp tác, Starke Façade sẽ là đối tác chiến lược của BM Windows, hai bên cam kết hợp tác, đồng hành cùng phát triển các dòng sản phẩm nhôm kính đặc trưng cho đảo quốc này.

BM Windows là một trong số các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương. Năm 2023, BM Windows ghi nhận tổng sản lượng sản xuất đạt 650.000m2, tăng 51% so với kế hoạch đề ra. Tổng dự án thi công Công ty tham gia đạt 71 dự án (với 47 dự án trong nước, 3 dự án xuất khẩu, 21 dự án tư nhân). Các dự án nổi bật BM Windows đang thi công trong nước hiện nay phải kể đến như Sân bay quốc tế Long Thành, The Sun Tower (nay đổi tên thành Marina Central Tower), cụm dự án Metropole Thủ Thiêm, Thủ Thiêm Zeit River, The Rivus, Global City... nâng tổng 550 dự án trong nước và quốc tế.