BMW 3-Series 'giá rẻ' cho Bimmer Việt: Giảm kỷ lục còn 1,3 tỷ đồng, ngang Camry 2.0 nhưng phải đánh đổi mẫu mã

Mặc dù các bản BMW 3-Series facelift (LCi) mới đã về đại lý, những chiếc mẫu cũ vẫn đang còn tồn kho và tiếp tục được chào bán. Giá mẫu cũ hiện tại được các đại lý giảm giá tới cả trăm triệu đồng.

BMW 3-Series bản cũ đang được giảm giá sâu

Tham khảo 2 đại lý BMW, một nơi giảm giá phiên bản 320i Sport Line tiêu chuẩn còn 1,299 tỷ đồng, còn một nơi khác chào bán giá 1,330 tỷ đồng. Giá bán niêm yết trước đây được công bố là 1,399 tỷ đồng, sau đó giảm còn 1,349 tỷ đồng. Các phiên bản 320i M Sport và 330i M Sport cũ cũng được giảm cả trăm triệu so với giá niêm yết. Giá bán sau giảm của BMW 320i chỉ nhỉnh hơn một chút so với Toyota Camry bản 2.0Q (1,22 tỷ đồng)

Hiện tại, các bản facelift 3-Series mới có giá từ 1,499 tỷ đến 1,879 tỷ đồng. Như vậy, những ai chấp nhận đánh đổi mua xe mẫu cũ sẽ tiết kiệm được 200 triệu đồng.

So với 3-Series bản facelift mới, bản cũ có một số khác biệt không chỉ ở ngoại hình mà còn ở trang bị. Phiên bản 320i Sport Line có giá thấp nhất sử dụng đèn chiếu sáng LED với đèn định vị ban ngày to bản, bộ cản cũng hiền hơn, còn mâm và phanh vẫn giống hệt bản mới nhất. Ở bên trong, bản cũ vẫn có màn hình điện tử sau vô-lăng nhưng màn hình cảm ứng trung tâm kích thước nhỏ hơn (10,25 inch so với 14,9 inch). Một số trang bị nổi bật khác trên phiên bản 320i tiêu chuẩn có điều hòa tự động 3 vùng, âm thanh HiFi 12 loa.

Ngoại thất 320i Sport Line bản cũ

Ngoại thất 320i Sport Line bản mới

Nội thất 320i Sport Line bản cũ

Nội thất 320i Sport Line bản mới

Động cơ và hệ thống truyền động trên bản 320i Sport Line cũ giống hệt bản mới, vẫn là máy 2.0L, công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động cầu sau. Tuy nhiên, bản 330i M Sport cũ lại có hệ truyền động hấp dẫn hơn bản mới vừa mở bán, với vi sai M, còn động cơ giữ nguyên loại 2.0L, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Với những ai không quá quan trọng ngoại hình và năm sản xuất thì những chiếc BMW 320i bản cũ đang là lựa chọn có giá khá hấp dẫn khi so với xe bản mới ở thời điểm này, khi trang bị không có quá nhiều khác biệt. Trong khi đó, bản 330i mới có thay đổi nhiều hơn với cụm đèn LED ma trận và cửa sổ trời - trang bị lần đầu có mặt trên 3-Series trong nước.

330i M Sport có nhiều thay đổi nhất trên bản mới

Đối thủ Mercedes-Benz C-Class cũng đang giảm giá mạnh lô xe sản xuất năm ngoái. Tuy nhiên, giá sau giảm của dòng xe này vẫn cao hơn 3-Series. Bản tiêu chuẩn C 200 có giá hơn 1,7 tỷ đồng, sau khi giảm vẫn còn khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, giá 320i chưa đến 1,3 tỷ đồng. Cả 2 mẫu C-Class và 3-Series đều là xe lắp ráp tại Việt Nam.