BMW lắp ráp giảm giá mạnh: 3-Series chưa đến 1,3 tỷ, X5 giảm gần 600 triệu

Từ khi chuyển sang lắp ráp trong nước, các dòng xe BMW liên tục được giảm giá sâu tại đại lý. Hiện tại, giá các dòng BMW lắp ráp trong nước đã "tạo đáy" mới, trong đó 3-Series bản pre-LCI (bản cũ) tiếp tục được thanh lý với giá thấp chưa từng có, chỉ còn 1,295 tỷ đồng.

3-Series

Đến thời điểm này, những chiếc 3-Series bản pre-LCI vẫn còn tồn tại đại lý. Giá xe đến nay giảm mạnh còn 1,295 tỷ đồng cho bản 320i Sport Line, trong khi bản 330i M Sport cao cấp nhất có giá chỉ 1,629 tỷ đồng. Trước đây, khi còn là xe nhập khẩu, giá một chiếc 330i M Sport lên tới xấp xỉ 2,5 tỷ đồng.

Đối với bản LCI mới nhất, giá xe cũng giảm nhẹ so với giá công bố đợt mới ra mắt. Bản tiêu chuẩn giảm từ 1,499 tỷ còn 1,489 tỷ đồng. Bản cao cấp nhất 330i M Sport có giá 1,869 tỷ, giảm 10 triệu đồng so với giá cũ. So với bản pre-LCI, bản LCI khác biệt ở thiết kế ngoại thất, màn hình cong lớn ở bên trong cùng cửa sổ trời lớn trên bản cao nhất.

Phiên bản Giá đại lý 320i Sport Line 1,295 tỷ 320i M Sport 1,509 tỷ 330i M Sport 1,629 tỷ 320i Sport Line LCI 1,489 tỷ 320i M Sport LCI 1,689 tỷ 330i M Sport LCI 1,869 tỷ



5-Series

Các phiên bản 5-Series lắp ráp hiện nay cũng được giảm giá mạnh. Giá 520i tiêu chuẩn nay chỉ còn gần ngang 330i M Sport.

Phiên bản Giá đại lý 520i 1,889 tỷ 520i M Sport 2,299 tỷ



X3

Không giống 3-Series, X3 lắp ráp khi vừa ra mắt đã là bản LCI nên không còn tồn xe pre-LCI. Bản tiêu chuẩn nay chỉ còn 1,659 tỷ, giảm 140 triệu đồng so với giá công bố ban đầu. Bản cao cấp nhất hiện nay có giá 2,219 tỷ, thấp hơn hơn 200 triệu so với giá 2,439 tỷ đồng trước đây.

Phiên bản Giá đại lý X3 sDrive20i 1,659 tỷ X3 sDrive20i M Sport 1,989 tỷ X3 xDrive30i M Sport 2,219 tỷ



X5

X5 là mẫu xe thứ 4 được lắp ráp tại Việt Nam. Hiện tại, đây là mẫu xe có mức giảm giá mạnh nhất. Phiên bản M Sport trước đây có giá 4,019 tỷ, nay giảm chỉ còn 3,429 tỷ, tức là mức giảm gần 600 triệu đồng. Bản xLine giảm từ 4,169 tỷ còn 3,739 tỷ đồng.

Phiên bản Giá đại lý X5 xDrive40i M Sport 3,429 tỷ X5 xDrive40i xLine 3,739 tỷ

Bảng giá tham khảo tại một đại lý ở TP. HCM. Chương trình giữa các đại lý có thể khác biệt vài chục triệu đồng.