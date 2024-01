Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc liệt kê hành vi khiến người dân có thể bị ‘mời uống trà’

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), trong nhiều năm qua, cư dân mạng Trung Quốc đã sử dụng cụm từ “mời uống trà” làm uyển ngữ để ám chỉ cá nhân bị cơ quan thực thi pháp luật triệu tập hoặc điều tra vì nghi ngờ có hành vi bất hợp pháp.



Cụm từ này đã trở nên phổ biến đến mức Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc vào ngày 30/1 công khai danh sách “10 tách trà” - về cơ bản là 10 hành vi phạm tội có thể khiến cá nhân bị mời triệu tập bởi các cơ quan chức năng.

10 hành vi được liệt kê bao gồm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia; thực hiện hoặc hỗ trợ hoạt động gián điệp; không thực hiện các biện pháp an ninh phản gián; vi phạm giấy phép xây dựng công trình liên quan đến an ninh quốc gia; từ chối hợp tác điều tra gián điệp; chiếm đoạt và nắm giữ trái phép bí mật nhà nước; sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thiết bị gián điệp; rò rỉ bí mật nhà nước liên quan đến công tác phản gián, tình báo; vi phạm lệnh xuất cảnh trong thời hạn quy định; có hành vi xâm phạm an ninh quốc gia ngoài hoạt động gián điệp.

Đây là lần đầu tiên Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đưa ra một danh sách như vậy. Danh sách “10 tách trà” đã xuất hiện trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội WeChat của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Bên cạnh đó, theo Bộ này, người nước ngoài bị phát hiện vi phạm luật chống gián điệp sẽ phải rời Trung Quốc trong khoảng thời gian nhất định. Bộ này bổ sung cảnh báo rằng các hành vi khác gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc vạch rõ toàn xã hội nên thiết lập vững chắc khái niệm an ninh quốc gia và người dân cần chung tay xây dựng một hàng rào vững chắc để bảo vệ an ninh quốc gia.

Kênh CNN (Mỹ) đánh giá Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc là sự kết hợp giữa Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) nhưng bí mật hơn nhiều về công việc. Vào tháng 7/2023, cơ quan này ra mắt tài khoản chính thức trên WeChat và có bài đăng đầu tiên.

Trung Quốc đã thông qua luật phản gián vào năm 2014. Nhưng vào tháng 4/2023, nước này đã sửa đổi bổ sung luật. Sửa đổi mới nhất mở rộng định nghĩa về hoạt động gián điệp, từ bí mật và thông tin tình báo nhà nước sang bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc vật phẩm nào liên quan đến an ninh và lợi ích quốc gia.