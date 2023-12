Bộ ảnh cũ cho thấy cuộc sống của người xưa 200 năm trước, có điều vô cùng kỳ quặc cũng có điều đáng suy ngẫm

Những bức ảnh từ thế kỷ 19 và 20 là bằng chứng thực tế cho thấy cuộc sống thời trước đã diễn ra như thế nào. Quá khứ của người xưa dường như không hề nhàm chán hay buồn tẻ. Ngược lại, cuộc sống thời bấy giờ còn có vẻ khá thú vị và tất nhiên rất khác biệt so với thời hiện đại. Dẫu vậy, chúng ta cũng không cần lãng mạn hóa thời xa xưa. Đó là thời điểm, dù ở phương Đông hay phương Tây, con người cũng phải sống trong những quy định luật pháp, tiêu chuẩn xã hội khá khắc nghiệt.



Với chiếc máy ảnh đầu tiên, bức ảnh đầu tiên của thế giới được chụp vào năm 1826. Nhà khoa học người Pháp Joseph Nicéphore Niépce, sau khi chụp bức ảnh có tựa đề View from the Window at Le Gras (Quang cảnh từ cửa sổ ở Le Gras), tại quê nhà của ông, đã trở thành nhiếp ảnh gia đầu tiên trên thế giới.

Xem lại những hình ảnh cũ từ 2 thế kỷ trước sau sẽ cho phép chúng ta du hành về những nơi điên rồ nhất, như Saloon năm 1890, nơi trẻ em không chỉ được phép mà còn có thể mua bia rượu để uống.

Cuộc sống của một con mèo trên trang trại, 1951

"Phù thủy" từ năm 1875

Một hình ảnh ma quái nhưng đầy mê hoặc từ năm 1900

Một cặp đôi khiêu vũ trên giày trượt băng trên ao Whitestone, Hampstead, London, 1933

Vào 100 năm trước, ngay cả những người lau cửa sổ cũng mặc vest

Phụ nữ đấm bốc trên mái nhà, 1938

Người đàn ông Inuit sưởi ấm chân cho vợ mình tại Greenland, những năm 1890

Bà nội vá chiếc quần duy nhất của cháu trai, 1907

Một quán rượu cho phép trẻ em uống bia cỡ trẻ em ở Wisconsin, 1890

Gia đình xăm mình năm 1910

Albert Einstein chơi cây vĩ cầm yêu thích của mình, 1941

Du khách uống trà trên đỉnh Kim tự tháp Giza, 1938

Bàn tay và ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do được xây dựng trong một studio ở Paris vào khoảng năm 1876

Frank Lentini, người sở hữu 3 chân, 4 bàn chân, 16 ngón chân và 2 bộ phận sinh dục

Nguồn: Bored Panda