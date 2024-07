Bộ Chính trị phân công Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Lương Tam Quang tại hội nghị.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 4/7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí: Đào Đức Toàn, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đỗ Ngọc Huỳnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí Trợ lý Chủ tịch nước, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ trưởng các Cục nghiệp vụ là Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng một số đơn vị trực thuộc Bộ...

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Trước khi hội nghị bắt đầu, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng thông báo Công văn số 10038, ngày 28/5/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước tiếp tục tham gia Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

"Đây là vinh dự của Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng và toàn Đảng bộ Công an Trung ương khi lực lượng Công an nhân dân luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên lớn của tập thể Đảng ủy Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao", Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Chính trị chỉ định Thiếu tướng Trần Minh Tiến tham gia Đảng ủy Công an Trung ương

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng trân trọng thông báo Quyết định 1292 ngày 5/6/2024 của Bộ Chính trị về chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị 6 tháng đầu năm để cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền:

- Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Bộ Công an;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình công tác Công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Bộ Công an;

- Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 48 ngày 25/3/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tình báo trong tình hình mới;

- Sửa đổi, bổ sung Nghị định 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, việc đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an vừa là vinh dự, trách nhiệm lớn lao của cá nhân, vừa thể hiện sâu sắc uy tín của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự tin tưởng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với vai trò tiên phong, gương mẫu, sự đoàn kết, thống nhất của Đảng uỷ Công an Trung ương.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng mà Đảng ủy Công an Trung ương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, hội nghị lần này bàn một số nội dung quan trọng, đánh giá kết quả, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay; đề ra nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2024; đánh giá sơ kết việc thực hiện một số chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ liên quan đến công tác Công an và dự kiến sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc Bộ.

Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến để chỉnh lý, hoàn thiện và thống nhất...