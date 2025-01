Bố chồng Hà Tăng muốn mở rộng sân bay tại hòn đảo Việt Nam đẹp thứ 2 thế giới

IPPG của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn ngỏ ý đầu tư mở rộng Sân bay Phú Quốc

Báo Đầu tư thông tin, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPPG) vừa đề xuất tham gia đầu tư, phát triển Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Trong văn bản vừa gửi tới lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch HĐTV) ký, IPPG đề xuất được tham gia đầu tư, phát triển Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với công suất ban đầu 6 triệu hành khách/năm và cũng được thiết kế nhằm mở rộng công suất lên 8 triệu hành khách/năm ở giai đoạn kế tiếp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu dài hạn.

Bên cạnh đó, IPPG sẵn sàng phối hợp với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan để tiến hành nghiên cứu kỹ thuật, xây dựng phương án và đầu tư đường băng số 2, tối ưu hóa năng lực khai thác của sân bay trong tương lai.

Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ngỏ ý đầu tư mở rộng Sân bay Phú Quốc. Hòn đảo được tạp chí Travel+Leisure bình chọn là hòn đảo đẹp thứ hai thế giới, sau Maldives, tại giải thưởng World's Best Awards 2024.

IPPG cam kết tuân thủ toàn bộ quy định về đấu thầu, xây dựng, an toàn hàng không và vận hành theo các khuyến nghị của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO), đồng thời tiến độ thi công sẽ được kiểm soát chặt chẽ, nhằm dưa công trình vào khai thác trước thềm APEC 2027, qua đó củng cố hình ảnh Phú Quốc – Kiên Giang như một điểm đến năng động. hiện đại và sẵn sàng đón nhận các sự kiện quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch – thương mại mang tầm khu vực, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung”, ông Nguyễn Hạnh cho biết.

Theo hồ sơ quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7/6/2023, sân bay Phú Quốc được xác định mở rộng đạt công suất 10 triệu hành khách/năm trong thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục mở rộng để đạt công suất 18 triệu hành khách/năm.

Trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO) và sân bay quân sự cấp 2, công suất 10 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Sân bay có tổng số 30 vị trí đỗ tàu bay với loại tàu bay khai thác là B747, B787, A350 và tương đương.

Đến năm 2050, sân bay sẽ nâng công suất lên 18 triệu hành khách/năm và 50.000 tấn hàng hóa/năm. Trong giai đoạn này, sân bay có 45 vị trí đỗ tàu bay (9 code E, 36 code C) với loại tàu bay khai thác là B747, B787, A350 và tương đương.



Hệ sinh thái hàng không của "đế chế" IPPG

IPPG được thành lập vào năm 1986 bởi doanh nhân – “vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn. Hiện ông Johnathan Hạnh Nguyễn đang là Chủ tịch HĐTV và vợ ông là bà Lê Hồng Thuỷ Tiên làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Ngoài ra, hai người con trai của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là ông Louis Nguyễn (chồng của ngọc nữ Tăng Thanh Hà) đang làm Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh và ông Phillip Nguyễn làm Phó tổng giám đốc Phát triển dự án.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và vợ - bà Lê Hồng Thuỷ Tiên.

Trong năm 2023, doanh nghiệp của “vua hàng hiệu” ghi nhận lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 3,6%, trong khi cùng kỳ gần 3%. Tại ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 3.950 tỷ đồng.

Tập đoàn IPPG thông qua 2 công ty thành viên ACFC và DAFC đang phân phối độc quyền tại Việt Nam hơn 100 thương hiệu hàng cao cấp và xa xỉ. Trong đó, DAFC phân phối loạt thương hiệu cao cấp như D&G, Versace, Rolex, Bvlgari, Burberry, Christian Louboutin...; còn ACFC phân phối sản phẩm của các thương hiệu Tommy Hilfiger, Levi’s, Nike, Mango, Calvin Klein... Đây là mảng đã mang tới cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn với danh xưng "vua hàng hiệu".

Không chỉ vậy, hệ sinh thái của IPPG còn tập trung vào các dịch vụ hàng không, nổi bật với việc nắm giữ cổ phần chi phối tại nhiều doanh nghiệp chiến lược. Trong đó, CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) là đơn vị vận hành nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh, được thành lập vào năm 2016 bởi các nhà đầu tư Việt Nam dẫn đầu là Tập đoàn IPPG, với mục tiêu đầu tư xây dựng mới Nhà ga quốc tế Cam Ranh có công suất thiết kế phục vụ 4 triệu hành khách mỗi năm.

Cam Ranh là sân bay quốc tế sôi động thứ tư tại Việt Nam, phục vụ các du khách quốc tế đến với thành phố Nha Trang, Khánh Hòa - một điểm đến du Iịch trọng điểm của Việt Nam.

Theo báo cáo quản trị, tại ngày cuối tháng 6/2024, cá nhân ông Johnathan Hạnh Nguyễn, người nhà và công ty có liên quan cũng đang nắm giữ 47,65% vốn tại Sasco - doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hàng miễn thuế và dịch vụ thương mại tại sân bay.

Trong quý cuối của năm 2024, Sasco đạt doanh thu hơn 789 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 136 tỷ đồng, gấp 3 lần, nhờ hàng không phục hồi.

Tính chung cả năm 2024, Sasco đạt doanh thu 2.906 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 430 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 50% so với năm trước. So với kế hoạch đề ra, công ty do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch HĐQT đã vượt 4% doanh thu và 25% lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty đạt 2.370 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi hơn 754 tỷ đồng.