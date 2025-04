Gemadept báo tin vui: Đơn hàng bắt đầu trở lại mạnh, dự báo cao điểm tháng 5-6

Tại hội thảo lần này, đại diện Ban lãnh đạo Gemadept và chuyên gia phân tích HSC đã giúp nhà đầu tư tìm hiểu về những động lực tăng trưởng chính cho Gemadept, các biện pháp ứng phó của Công ty với tình hình mới và cập nhật về triển vọng ngành cảng nói chung trong 2025.

Ngành cảng biển vẫn duy trì triển vọng tích cực dài hạn

Mở đầu buổi hội thảo, bà Chế Thị Mai Trang, Trưởng phòng Phân tích Ngành hàng Công nghiệp, HSC đã có những cập nhật về bối cảnh ngành cảng biển thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo bà Trang, việc Mỹ áp thuế quan đối ứng với tỷ lệ cao bất ngờ có nhiều tác động tiềm ẩn với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng.

Xét về cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam, Mỹ hiện chiếm khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu và 4% kim ngạch nhập khẩu 2024, tương ứng 17% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Các mặt hàng chủ yếu xuất đi Mỹ là máy móc thiết bị, sản phẩm công nghệ linh kiện điện tử, dệt may da giày, gỗ & giấy, nông sản. Trong đó, thị phần các ngành hàng dệt may da giày, sản phẩm công nghệ linh kiện điện tử, gỗ và giấy của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Mỹ ở mức tương đối cao, tương ứng 17%, 11% và 15% do đó Việt Nam cũng có lợi thế nhất định khi đàm phán với Mỹ.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang sở hữu nhiều lợi thế bao gồm chi phí lao động thấp, nguồn nhân lực trẻ và dồi dào, môi trường chính trị ổn định, định hướng phát triển kinh tế nhất quán cùng vị trí địa lý chiến lược gần các trung tâm sản xuất và tiêu dùng lớn của châu Á. Bên cạnh đó, mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng khắp mang lại cho doanh nghiệp trong nước cơ hội tiếp cận đa dạng thị trường với mức thuế quan ưu đãi. Đặc biệt, sự linh hoạt của doanh nghiệp nội địa trước các gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ giúp Việt Nam tìm kiếm các thị trường thay thế, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ và tạo đà phát triển bền vững hơn về dài hạn.

Gemadept tự tin vượt bình quân ngành, đơn hàng bắt đầu quay trở lại

Trước bối cảnh có nhiều biến số trong thời gian tới, Gemadept với vị thế của doanh nghiệp đầu ngành cảng biển đã có những chiến lược linh hoạt. Tổng Giám đốc Gemadept Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh chiến lược chủ động của doanh nghiệp. Từ hai năm trước, Gemadept đã xây dựng chương trình ứng phó suy thoái và nhanh chóng điều chỉnh mô hình kinh doanh khi thông tin thuế quan được công bố. Ông Bình dự báo, trong 90 ngày hoãn thuế, nhu cầu xuất khẩu có thể tăng đột biến.

"Với vai trò của một doanh nghiệp dẫn dắt lĩnh vực cảng biển và logistics, chúng tôi ý thức được điều quan trọng hiện tại là phải bình tĩnh quan sát, chuẩn bị mọi kịch bản để phục vụ khách hàng hiệu quả. Tháng 5 - 6 năm nay sẽ là hai tháng cao điểm của ngành cảng biển", ông Nguyễn Thanh Bình cho biết. Công ty dự kiến kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt kết quả tốt khi đón đầu việc tăng sản lượng trước thời điểm hoãn thuế. Thời điểm hiện tại, các đơn hàng bắt đầu quay trở lại và có dấu hiệu tăng trưởng khá mạnh.

Ban lãnh đạo Gemadept cũng xác định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nhưng vẫn tự tin đà tăng trưởng vẫn sẽ cao hơn mức bình quân của ngành. Gemadept sẽ đảm bảo được hoạt động thông suốt nhất nhằm phục vụ cho các nhà xuất khẩu. Ông Bình tin tưởng với tệp khách hàng đa dạng, mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược toàn cầu cũng như hệ thống khách hàng, Gemadept "vững tâm thế, giữ tăng trưởng" để vượt qua giai đoạn biến động của thị trường hiện tại và tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ông Bình chỉ ra thêm khả năng sau khi chính sách thuế quan chính thức công bố, thị trường hàng hoá sẽ cần thời gian cơ cấu lại, lượng hàng hoá qua cảng biển tuy giảm song Việt Nam có thể đón nhận làn sóng container rỗng - điều đã từng diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Nguyên nhân nhờ chi phí cạnh tranh cùng sự kỳ vọng phục hồi nhanh hơn và sớm hơn của Việt Nam so với các nước trong khu vực.

Ngoài ra, ông Bình cho biết trong tháng 4 vừa qua, Gemadept cũng đã nhận thêm được các tuyến tàu mới đi thị trường Canada, Châu Phi, Brazil, Châu Âu tại cảng Gemalink, theo đó sẽ giảm tỷ trọng sản lượng xuất đi Mỹ và hạn chế ảnh hưởng của việc nhu cầu thị trường Mỹ có thể sụt giảm do thuế quan trong thời gian tới.

Liên quan tới phí dịch vụ, Lãnh đạo Công ty cho biết giá bốc xếp tại Việt Nam hiện thấp hơn 30-50% so với khu vực, trong khi chất lượng dịch vụ, đặc biệt tại cảng Gemalink, luôn xếp hàng đầu về hiệu suất. Đại diện Gemadept kỳ vọng phí bốc xếp cảng nước sâu sẽ được điều chỉnh thêm 10-15% trong thời gian tới. Doanh nghiệp cam kết nâng cao chất lượng, tạo giá trị gia tăng và thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả.

Khó khăn ngắn hạn mở ra cơ hội "săn" tài sản tốt với giá rẻ

Bàn về bức tranh kinh doanh, quý 1/2025 Gemadept ghi nhận doanh thu thuần 1.277 tỷ đồng. Phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết gấp 2,3 lần lên 227 tỷ, chủ yếu tăng mạnh từ đóng góp của Cảng Gemalink lên 160 tỷ (gấp 3,3 lần cùng kỳ 2024 do sản lượng tăng mạnh). Kết quả, Gemadept báo lãi sau thuế 528 tỷ, dù giảm 20% do không còn khoản lợi nhuận từ thoái vốn cảng Nam Hải trong Q1/2024; tuy nhiên đây lại là quý đầu năm có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi cao nhất trong lịch sử - tăng 57% so với cùng kỳ 2024.

Trong giai đoạn tới, Lãnh đạo Công ty nhấn mạnh Gemadept sẽ phát huy hết khả năng để tận dụng được cơ hội, tất cả các cảng sẽ cố gắng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đón đầu cơ hội gia tăng về sản lượng. Ngoài ra doanh nghiệp cũng sẽ phát huy chuỗi hệ sinh thái tối đa nhất, từ cảng biển đến các dịch vụ trên đất liền. Bên cạnh những giải pháp trên, Gemadept cũng tích cực phát triển hoạt động chuyển đổi số, tích hợp giữa hoạt động logistics và hoạt động cảng biển nhằm tăng năng lực cạnh tranh và phát huy hơn nữa nội lực của doanh nghiệp.

"Luôn đối diện trong một tâm thế chủ động phòng chống khủng hoảng và tìm ra giải pháp tốt nhất. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo sát kế hoạch đề ra với tầm nhìn tới năm 2025 đạt tổng lợi nhuận lũy kế khoảng 5.500 tỷ. Đến hết 2024, con số đã đạt 5.203 tỷ đồng, tương ứng 94% kế hoạch, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại, kế hoạch năm sau phải cao hơn năm trước, đảm bảo tăng trưởng bền vững, bức tranh tài chính lành mạnh và an toàn" – Lãnh đạo Công ty chia sẻ.

Ngoài ra, doanh nghiệp hiện đang có nguồn tiền mặt khoảng 5.000 tỷ và đây sẽ là cơ hội để Gemadept tái cơ cấu đầu tư vào những lĩnh vực chính với giá trị tốt hơn và chi phí tối ưu hơn.

Đồng quan điểm, bà Chế Thị Mai Trang cho rằng dòng tiền mạnh của Gemadept sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện những dự án đầu tư M&A mới, mở rộng chuỗi giá trị và tạo đà tăng trưởng khi thị trường hồi phục. Ngoài ra, với vị trí thuận lợi và khả năng đón tàu cỡ lớn nhất so với các cảng sông tại khu vực Hải Phòng và cảng nước sâu Cái Mép, Gemadept được kỳ vọng sẽ thu hút thêm tuyến tàu mới khi các hãng tàu sẽ ngày càng tăng cỡ tàu để tiết giảm chi phí.

Theo chuyên gia HSC, Gemadept đang được giao dịch với mức định giá hấp dẫn. Với mức giá đóng cửa ngày 23/4/2025 (VND47,000/cổ phần), EV/EBITDA 2025 ở mức 7,2 lần so với trung vị các doanh nghiệp cảng biển trong khu vực ở mức 10.0 lần. Định giá P/E dự phóng 1 năm ở mức 14.1 lần so với mức bình quân 3 năm gần nhất là 20.6 lần. Định giá P/B dự phóng 1 năm ở mức 1.4 lần so với mức bình quân từ 2019 là 1.8 lần.

Với các lợi thế cạnh tranh nội tại về vị trí hàng đầu ngành, tiềm lực tài chính tốt, Ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm và tâm huyết, cùng với các dự án đầu tư tiềm năng, HSC lạc quan về triển vọng dài hạn của Gemadept. "Theo đó, mặc dù rủi ro vẫn hiện hữu, tuy nhiên đây cũng sẽ tạo nên các cơ hội rất tốt để nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu chất lượng với mức giá hấp dẫn", bà Trang nhận định.