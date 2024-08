Bố Chủ tịch HĐQT muốn mua thêm hàng triệu cổ phiếu Xếp dỡ Hải An (HAH)

Ông Vũ Ngọc Sơn - Cố vấn cấp cao tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) mới đây đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAH nhằm mục đích tăng đầu tư. Ông Sơn là bố ruột của ông Vũ Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT HAH. Ông Sơn từng có nhiều năm giữ vai trò này trước khi "lui về hậu trường".

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ 7/8-5/9/2024. Nếu giao dịch thành công, ông Sơn sẽ nâng sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,695%) lên hơn 4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 3,343%). Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Vũ Thanh Hải chỉ nắm giữ trực tiếp 279.363 cổ phiếu HAH.

Động thái của ông Sơn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HAH đang trong nhịp điều chỉnh sau khi leo lên gần đỉnh lịch sử. Sau chưa đầy một tháng, thị giá HAH đã giảm gần 9% xuống mức 39.500 đồng/cp (đóng cửa phiên 2/8). Tạm tính tại mức thị giá này, ông Sơn có thể phải chi gần 80 tỷ đồng từ giao dịch trên.

Về kết quả kinh doanh quý 2, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 948,8 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng vận tải tăng. Trong đó, doanh thu hoạt động khai thác tàu đạt 999 tỷ đồng; doanh thu khai thác cảng đạt 136 tỷ đồng và doanh thu hoạt động khác đạt 129 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, HAH lãi sau thuế 126,5 tỷ đồng trong quý 2, tăng 59% so với cùng kỳ 2023.

Theo HAH, lợi nhuận tăng trưởng nhờ tăng tàu đưa vào khai thác (Hải An Alfa và Hải An Beta), mở thêm tuyến ở cả chặng nội địa (Nghi Sơn, Chân Mây, Long An,…) và quốc tế (Singapore, Malaysia, Ấn Độ,…). Giá cước vận tải bình quân kỳ này tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sản lượng vận tải tăng nên sản lượng, doanh thu hoạt động cảng cũng tăng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, HAH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.653 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 173,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và giảm 16% so với cùng kỳ 2023. Năm 2024, HAH đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến 3.326 tỷ đồng, tăng 25,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ dự kiến 290 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành xấp xỉ 59% kế hoạch lợi nhuận năm.