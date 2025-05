Một công ty cao su báo lãi quý I/2025 tăng 95% nhờ bán chuối

CTCP Cao su Thống Nhất (HOSE: TNC) công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với doanh thu thuần đạt 33,3 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước nhờ biên lợi nhuận gộp tăng từ 21% lên 36%.



Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt đạt 2,6 tỷ đồng và 2,44 tỷ đồng.

Kết quả, Cao su Thống Nhất báo lợi nhuận trước thuế là 7,88 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là gần 7 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Cao su Thống Nhất cho biết, nguyên nhân là do trong quý đầu năm 2025, giá bán chuối tăng so với cùng kỳ, dẫn tới lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh chuối tăng tương ứng hơn 3,5 tỷ đồng.



Báo cáo cũng cho biết doanh thu bán mủ cao su quý này ghi nhận 12,6 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu bán chuối khoảng 19,8 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với năm trước.

Như vậy doanh thu ghi nhận từ bán chuối của Cao su Thống Nhất cao hơn khoảng 36% so với doanh thu ghi nhận từ bán mủ cao su - sản phẩm truyền thống của công ty.

Cao su Thống Nhất được thành lập từ 1991 là đơn vị chuyên trồng và khai thác mủ cao, sau đó mở rộng ra các sản phẩm nông nghiệp khác như chuối, hạt điều. Công ty có nông trường Hòa Bình 2, cao su Phong Phú, nhà máy Bàu Non, đội nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất, xí nghiệp nông sản Phước Hưng.



Chuối trong những năm gần đây đã trở thành mặt hàng chủ lực mới bên cạnh mủ cao su. Năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu chuối 68 tỷ đồng, trong khi mảng cao su mang về gần 64 tỷ đồng.

Trên thị trường, một công ty niêm yết khác là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, Mã CK: HAG) cũng đạt kết quả kinh doanh cao nhờ mảng chuối. Quý 1/2025, HAGL thông báo doanh thu thuần tăng trưởng 11% lên 1.380 tỷ đồng.



Trong đó, mảng trái cây đóng góp 1.000 tỷ đồng và mảng bán hàng hóa đạt 311 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 591% so với cùng kỳ. Ngược lại mảng chăn nuôi heo lao dốc từ 292 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 76 tỷ kỳ này. Tổng kết, công ty lãi ròng gần 341 tỷ đồng, tăng 59% so với quý I/2024.

HAGL lý giải lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chuối tăng mạnh. Ngoài ra còn hưởng lợi nhờ giảm bớt chi phí tài chính và hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính.