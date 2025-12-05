Bộ Công an bắt giữ nhóm lừa đảo ở Campuchia giả mạo Vingroup, Doji

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao do nhóm người Việt Nam câu kết với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục C02 phát hiện những kẻ lừa đảo hoạt động tại 2 tòa nhà khu Kim Sa 2, TP Bavet (tỉnh Svayrieng, Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam sống trong nước, bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji. Mức độ nghiêm trọng khiến C02 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin xác lập chuyên án.

Nhóm nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, lực lượng chức năng Campuchia và công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 tên, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, các nghi phạm và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng phối hợp Cục C02 bắt giữ thêm 12 người đang làm thủ tục nhập cảnh.

Trong những kẻ bị bắt có Mai Danh Minh, “điều phối viên” cấp cao quản lý toàn bộ số đồng phạm Việt Nam làm việc tại Campuchia.

Khai thác ban đầu cho thấy hầu hết nghi phạm sang Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng làm việc dưới sự điều hành của một người Trung Quốc tên là A Xỉ (khoảng hơn 30 tuổi).

Mai Danh Minh.

Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, tổ chức 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người. Các nhóm sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo các tập đoàn lớn để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, “tán tỉnh” rồi dụ đầu tư.

Đường dây này tạo các website và app giả mạo có tên gần giống thương hiệu các tập đoàn lớn như: Vnfast, Vinclubid.com, Dojiland.dojilb.com…; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương đồng để tạo niềm tin.

Nhân viên sale được yêu cầu thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với mức lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày. Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin được chuyển sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục tán tỉnh, xúi giục bị hại đầu tư thêm.

Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện lý do phải nộp thuế hoặc chứng minh nguồn tiền sạch để buộc nạn nhân nộp tiếp. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Để kiểm soát hoạt động, các nghi phạm được cấp mã số riêng, chỉ liên lạc qua mã số và nhóm Telegram, đảm bảo ẩn danh, chia lợi nhuận theo mức chiếm đoạt.

Theo C02, đường dây này đã chiếm đoạt của gần 500 nạn nhân tại nhiều tỉnh, với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình là chị T.T.H. (53 tuổi, ở Hà Nội), phụ nữ đơn thân, bị dụ chuyển tổng cộng 27 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, C02 đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi liên quan như rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng…

Cục C02 đề nghị người dân từng là nạn nhân của đường dây này liên hệ điều tra viên - Trung tá Triệu Quốc Việt (số điện thoại: 0971.521.981) để phối hợp giải quyết.