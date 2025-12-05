"Cuộc đua" làm metro, đường sắt của các "ông lớn" Vingroup, Thaco, Becamex, Sovico và Masterise

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi Bộ Xây dựng báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn.

Hiện có 5 doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư 6 tuyến đường sắt theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

Theo đó, có 5 doanh nghiệp đã nộp đề xuất hoặc được giao nghiên cứu các tuyến đường sắt đô thị (metro) và đường sắt quốc gia.

Cụ thể, CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) đã trình hồ sơ đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Cần Giờ, kết nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định TP xem xét và trình UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới đây.

Tập đoàn Becamex được UBND TP giao nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép. Tuyến này có ý nghĩa kết nối logistics giữa Bình Dương và cụm cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sovico Group được giao nghiên cứu và đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước) theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp.

Thaco Group đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành -Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức PPP (hợp đồng BT). UBND TPHCM đang xem xét giao Thaco làm nhà đầu tư.

Masterise Group đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 3 (đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ) theo hình thức PPP. Thành phố đang thẩm định để xem xét giao Masterise triển khai.

Trong báo cáo này, Sở Xây dựng cũng cập nhật tiến độ các dự án. Theo đó, đối với dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), hiện nay, UBND TP đang thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án. Dự kiến khởi công tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030. Đây là dự án đầu tiên áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188.

Đồng thời, TP.HCM đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung, cập nhật tuyến Thủ Thiêm - Long Thành vào quy hoạch đường sắt đô thị tỉnh/thành phố, quy hoạch chung TP.

Ngoài ra, với dự án metro Bình Dương - Suối Tiên và metro Thủ Dầu Một - TP.HCM, UBND TP đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện TP đang tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn để triển khai lập dự án, phấn đấu khởi công giai đoạn 2026-2028, hoàn thành trước năm 2035.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, UBND TP đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Bộ Tài chính bố trí 10.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ năm 2026. TP.HCM đồng thời đề nghị Bộ Xây dựng bàn giao ranh chính thức và phạm vi chiếm dụng công trình để địa phương triển khai các bước theo đúng quy định.