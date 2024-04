Bộ Công an: Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 02/4/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Bộ Công an xác định, cho đến thời điểm hiện nay, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Ngân hàng Sacombank không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh. Bộ Công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính, ngân hàng. Mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mới đây, Sacombank cũng đã chính thức có thông cáo báo chí bác bỏ tin đồn vô căn cứ về Chủ tịch Dương Công Minh.

Sacombank cho biết, ngày 01/4/2024, một tài khoản cá nhân đăng tải thông tin liên quan đến việc Chủ tịch HĐQT Sacombank – ông Dương Công Minh bị cấm xuất cảnh vì có liên quan đến một vụ án kinh tế đang được xét xử trong thời gian gần đây.

Bằng thông cáo báo chí này, Sacombank bác bỏ tin tức vô căn cứ nêu trên. Sacombank cũng cho biết đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xử lý theo quy định pháp luật cũng như tiến tới ngăn chặn các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Sacombank và gây ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu, uy tín hoạt động của Ngân hàng.

Đồng thời, Sacombank khẳng định Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh vẫn đang trực tiếp điều hành các công việc tại Sacombank. Ngân hàng vẫn đang cung cấp các dịch vụ tài chính cho khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định. Tài sản và thanh khoản dồi dào, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tin đồn nói trên.

"Qua sự việc này, Sacombank mong rằng nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng hãy cẩn trọng với các tin đồn không xác thực, chỉ tiếp nhận thông tin tại các kênh báo chí chính thống và trang tin uy tín. Sacombank sẽ luôn cập nhật đến công chúng và khách hàng những thông tin mới nhất trên các kênh truyền thông chính thức của Ngân hàng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, tin tưởng của nhà đầu tư, cổ đông và khách hàng dành cho Sacombank. Một lần nữa, chúng tôi xin khẳng định, Sacombank vẫn đang hoạt động ổn định và hiệu quả. Chúng tôi vẫn đang triển khai các chiến lược phát triển sản phẩm, củng cố và mở rộng thị trường", Sacombank cho biết.