Bộ Công an công bố kênh Facebook chính thức - rất nhiều cảnh báo "nóng" về tội phạm mới người dân cần biết

Ngày 31/10, Bộ Công an công bố chính thức ra mắt Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Fanpage Bộ Công an có địa chỉ truy cập cụ thể như sau: https://www.facebook.com/mps.gov

Fanpage Facebook hiện đã được cấp tick xanh.

Trên fanpage có ghi rõ các thông tin như địa chỉ: 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Địa chỉ email tiếp nhận thông tin: bocongan.mxh@mps.gov.vn

Trang Facebook của Bộ Công an chính thức lập từ ngày 17/10, sau gần nửa tháng có hơn 13.000 người theo dõi, 11.000 người thích.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (bocongan.gov.vn) là đơn vị thường trực quản trị và tổ chức hoạt động Trang thông tin Bộ Công an.

Giao diện trang Facebook chính thức của Bộ Công an

Theo Bộ Công an, việc đưa Trang thông tin Bộ Công an đi vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin về an ninh, trật tự của công chúng trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của bộ trên Internet, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ Công an cũng khẳng định Fanpage Bộ Công an là kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an; có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, fanpage cũng thông tin về các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; cảnh báo về các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tuyên truyền đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc trên mạng xã hội; xây dựng uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng xã hội; tăng cường khả năng tương tác, giúp bạn đọc tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an, Website của Bộ Công an…

Qua theo dõi cho thấy, trên Facebook của Bộ Công an thường xuyên chia sẻ, đăng tải nhiều thông tin hữu ích, các tin thời sự, cảnh báo các thủ đoạn của các loại tội phạm mới trên không gian mạng. Gần đây nhất là thông tin cảnh báo về những thủ đoạn của nhóm tội phạm tín dụng đen hay cảnh báo về trào lưu tạo ảnh bằng ứng dụng AI có nguy cơ mất an toàn thông tin.

Cảnh báo của Bộ công an về tín dụng đen được trinh bày ngắn gọn, dễ hiểu (Ảnh: FB Bộ Công an)

Việc đăng tải các tin tức cảnh báo trên nền tảng mạng xã hội góp phần tiếp cận nhanh hơn, nhiều hơn với người dân, tạo hiệu quả trong tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Trước đó 2 ngày, Fanpage Bộ Công an còn đăng tải Cẩm nang phòng cháy chữa cháy trong gia đình được trình bày dạng infographic giúp người dân dễ dàng tiếp cận.

Cẩm nang phòng cháy chữa cháy thiết thực với người dân (Ảnh: Bộ Công an)

Bộ Công an đề nghị các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương, nhà báo, phóng viên và Nhân dân quan tâm, đồng hành, khai thác, chia sẻ, tạo hiệu ứng, lan tỏa, sử dụng hiệu quả thông tin trên Trang thông tin Bộ Công an.