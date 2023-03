Bộ Công an công bố quyết định nhân sự ở Bình Thuận

Chiều 17/3, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Dự lễ có ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và tập thể lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương Công an tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Toản (56 tuổi, quê Thái Bình), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng kể từ ngày 20/3.

Việc trao quyết định cho Đại tá Trần Văn Toản được tổ chức tại Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Toản.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Nhân, (54 tuổi, quê Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, kể từ ngày 20/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Đại tá Lê Quang Nhân - tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người lãnh đạo chỉ huy, quan tâm xây dựng nội bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Đồng thời, phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và các sở, ngành, địa phương cùng với tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Bình Thuận đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận ngày càng vững mạnh, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 12/NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Quang Nhân.

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đại tá Lê Quang Nhân khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đảm bảo đảm bảo an ninh chính trị, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Quang Nhân từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Lê Quang Nhân phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đến đầu tháng 5/2020, Đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Trong gần 3 năm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Lê Quang Nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của lực lượng Công an Đồng Nai trong việc đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Trong đó, nổi bật chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu - chuyên án 920G vào tháng 2/2021.