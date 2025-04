Bộ Công an đề xuất: Người đánh bạc từ 10 triệu đồng sẽ bị phạt tới 200 triệu và phạt tù đến 3 năm

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Trong đó, Bộ Công an đã có những đề xuất mới liên quan đến tội Đánh bạc.

Cụ thể, tại Điều 321 của dự thảo quy định về Tội đánh bạc như sau:

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 100.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Như vậy, so với Tội đánh bạc trong quy định hiện hành được nêu trong Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), Bộ Công an đề xuất nâng gấp 2 lần mức xử phạt. Tức là từ 20 triệu đến 100 triệu lên mức 40 triệu đến 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, với Bộ Công an cũng đề xuất tăng mức tiền vi phạm sẽ bị xử lý hình sự với tội danh Đánh bạc.

Cụ thể, hiện hành, trường hợp phạm tội với số tiền hoặc hiện vật từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt tù từ 3 năm đến 7 năm thì ở dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất nâng mức này lên từ 10 triệu đồng trở lên là bị xử lý hình sự.

Bộ Công an đề xuất điều chỉnh liên quan tội danh Đánh bạc - Ảnh minh họa: Người lao động

Tương tự, với tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, Điều 322 dự thảo quy định mức phạt tiền 100-600 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm, nếu tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc, mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 10 triệu đồng trở lên, hoặc tổ chức 2 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 10 triệu đồng trở lên.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Bộ Công an đã nâng mức phạt tiền từ 50-300 triệu đồng lên 100-600 triệu đồng, hiện vật dùng đánh bạc trị giá từ 5 triệu cũng tăng lên là 10 triệu đồng.

Mức phạt này cũng áp dụng trong trường hợp tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần trị giá 40 triệu đồng (hiện hành 20 triệu đồng) trở lên.

Khung hình phạt 5-10 năm tù, dự thảo quy định sẽ áp dụng cho người phạm tội thu lợi bất chính 100 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như luật hiện hành.

Theo Bộ Công an, việc nâng các mức định lượng tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm để định khung cơ bản, định khung hình phạt nhằm bảo đảm phù hợp với sự biến động của giá cả tăng lên so với trước đây. Bên cạnh đó, nâng mức định khung cơ bản với một số tội có định lượng tài sản ở mức thấp như 2 triệu đồng còn để bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội hiện tại.