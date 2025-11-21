Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh giữ chức Cục trưởng Cục An ninh nội địa

Chiều 20/11, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) kể từ ngày 21/11/2025. Lễ công bố Quyết định Cục trưởng Cục An ninh nội địa đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh được Bộ Công an tổ chức vào thời gian tới.

Thượng tá Cù Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tiếp đó, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) công bố Quyết định số 9899/QĐ-BCA ngày 18/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 21/11/2025.



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng làm Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Cũng trong chiều 20/11, tại Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.





Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng.

Trước đó, ngày 18/11, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy.