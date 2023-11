Bộ Công an: Điều tra, làm rõ các dấu hiệu vi phạm của nhà xe Thành Bưởi

Chiều 4-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2023, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí thông tin liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục thuế TP HCM phát hiện Công ty Thành Bưởi có dấu hiệu chi trả thu nhập cho nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập từ tiền lương, tiền công mà doanh nghiệp đã kê khai thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Hành vi này dẫn đến việc trốn thuế, làm giảm đi số thuế phải nộp theo nghĩa vụ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Qua giám sát của cơ quan thuế cho thấy Công ty Thành Bưởi có nhiều hoạt động kê khai bổ sung và điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế ở nhiều kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp tại Cục thuế TP HCM trong 4 năm (2019 - 2022).



Sau khi kê khai điều chỉnh, doanh nghiệp này đã phải nộp số thuế giá trị gia tăng tăng thêm gần 4,8 tỉ đồng cho các năm 2019 và 2022. Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty này phải nộp cũng tăng thêm trên 12,3 tỉ đồng các năm 2019, 2020 và 2022.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, qua 7 lần thanh, kiểm tra của các Cục thuế TP HCM và Lâm Đồng, đã kiến nghị tăng thu hơn 1,43 tỉ đồng cho niên độ nộp thuế, do doanh nghiệp này có hành vi kê khai thiếu số thuế phải nộp.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết căn cứ vào các quy định liên quan, Cục thuế TP HCM đã chuyển hồ sơ này sang cơ quan công an TP HCM để thực hiện điều tra theo quy định pháp luật. Về phía Bộ Tài chính, cơ quan này tiếp tục chỉ đạo Tổng cục thuế, các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra làm rõ trách nhiệm của Công ty Thành Bưởi và cá nhân liên quan về hành vi trốn thuế, nếu có.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an

Thông tin thêm về quá trình điều tra vụ việc liên quan đến nhà xe Thành Bưởi, trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ Công an cũng chỉ đạo Công an TP HCM căn cứ chức năng, tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, sau vụ tai nạn của xe khách Thành Bưởi ngày 30-9 tại Đồng Nai, có rất nhiều tin báo tố giác tội phạm của nhà xe Thành Bưởi gửi đến Công an TP HCM.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP HCM đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty TNHH Thành Bưởi và các chi nhánh của nhà xe này tại Lâm Đồng, Phan Thiết để làm rõ vi phạm.