Bộ Công an khen thưởng Công an Quảng Bình vì thành tích phá án lừa đảo trên không gian mạng

Trước đó, từ ngày 29/7 đến ngày 8/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (PA09) Công an tỉnh Quảng Bình đấu tranh thành công chuyên án PAT8.

Thời gian qua, Công an Quảng Bình phá thành công nhiều chuyên án lừa đảo trên không gian mạng.

Chuyên án đã triệu tập, đấu tranh với 17 đối tượng, người có liên quan để làm rõ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online và kêu gọi đầu tư tài chính. Tổng số tiền các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Phá chuyên án thành công, Công an tỉnh Quản Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Phạm Anh Trường (SN 1992), Trần Trung Kiên (SN 1993), cùng trú tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam); Phạm Việt Anh (SN 1997), trú tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Phạm Anh Trường bị dẫn giải bằng đường hàng không về Quảng Bình để phục vụ điều tra.

Với chiến công xuất sắc trên, ngày 4/9, Bộ Công an quyết định khen thưởng đột xuất bằng tiền các tập thể thuộc Công an tỉnh Quảng Bình. Cụ thể, các phòng PA05, PA09 mỗi đơn vị 20 triệu đồng và Phòng PA08 số tiền 10 triệu đồng.