Bộ Công an lý giải quy định người thân phải thông báo lưu trú khi ở qua đêm

Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an)

Kể từ ngày 1/7/2026, Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực. Trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Luật Cư trú và Thông tư số 116/2026/TT-BCA ngày 29/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Một nội dung người dân quan tâm là quy định mới về thông báo lưu trú. Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm và đa dạng hóa phương thức thực hiện. Theo đó, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện. Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thực hiện thông báo.

Nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc thông báo phải thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú; nếu người đến sau 23h thì phải thông báo trước 8h ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày. Người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Vì vậy, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan Công an.

Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh. Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID.

Sử dụng dữ liệu thay thế thành phần hồ sơ cư trú

Đại tá Ngô Như Cường cho biết thêm, việc sử dụng dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ cư trú được triển khai theo nguyên tắc: Thông tin, giấy tờ nào đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin có liên quan hoặc đã được tích hợp trên VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú phải chủ động khai thác, không yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại.

Khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận tra cứu thông tin từ các cơ sở dữ liệu để tạo lập hồ sơ điện tử. Khi thực hiện trực tuyến, công dân kê khai theo biểu mẫu điện tử, các thông tin đã có được tự động đối chiếu, tái sử dụng. Trường hợp chưa khai thác được dữ liệu, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh; công dân chỉ xuất trình giấy tờ gốc để đối chiếu khi thực sự cần thiết. Đối với các thay đổi về hộ tịch hoặc địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu, công dân không phải làm thủ tục điều chỉnh lại thông tin cư trú.

Đại tá Ngô Như Cường khẳng định, việc triển khai này giúp giảm thành phần hồ sơ, hạn chế giấy tờ bản sao, giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân; khắc phục tình trạng phải kê khai nhiều lần những thông tin cơ quan nhà nước đã có. Đồng thời, hồ sơ được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn, người dân có thể theo dõi tiến độ bằng mã hồ sơ và nhận kết quả qua văn bản điện tử, tin nhắn hoặc VNeID. Qua đó, vừa nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, vừa bảo đảm thông tin cư trú được cập nhật thống nhất, chính xác và kịp thời.