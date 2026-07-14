Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Nguyên: Đề xuất chi 7.787 tỷ đồng làm đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô dài 349km, với tổng mức đầu tư 288.268 tỷ đồng. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên dài 85km với kinh phí đầu tư khoảng 7.787 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về việc bố trí vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô đoạn qua Thái Nguyên dài khoảng 85km, gồm 2 dự án thành phần.

Cụ thể, Dự án thành phần 3.1 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) với kinh phí khoảng 3.082 tỷ đồng; Dự án thành phần 3.3 (Xây dựng đường song hành đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên) với kinh phí đầu tư khoảng 4.705 tỷ đồng.

Tổng kinh phí triển khai dự án khoảng 7.787 tỷ đồng.

Tuyến cao tốc CT.07 đoạn qua Thái Nguyên

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có tờ trình gửi Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô có chiều dài 349km. Điểm đầu tại Km0 (tương ứng Km367+100 đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Yên Bài (Hà Nội); điểm cuối trùng điểm đầu.

Dự án đi qua địa bàn 7 tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, TP. Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Mặt cắt ngang với bề rộng 120m, bao gồm đường cao tốc 6 làn xe ở giữa, 2 đường song hành hai bên, hành lang an toàn và dải cây xanh.

Dự án được chia thành các dự án thành phần gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (7 dự án thành phần qua 7 địa phương); Đầu tư đường song hành (7 dự án thành phần qua 7 địa phương) và đầu tư tuyến chính cao tốc (8 dự án dự án thành phần).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 288.268 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Nội dung trên sẽ được HĐND tỉnh Thái Nguyên xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5 được tổ chức ngày 17/7. Sau khi thông qua, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ báo cáo Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai dự án.

Dự kiến, GRDP của TPHCM có thể đạt khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2050

Theo Thanh Hiếu

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui cho người lao động: Những trường hợp sau sẽ được nhận 2 triệu đồng/người từ năm 2027

Tin vui cho người lao động: Những trường hợp sau sẽ được nhận 2 triệu đồng/người từ năm 2027 Nổi bật

Cục Thuế vừa phát thông báo mới

Cục Thuế vừa phát thông báo mới Nổi bật

Doanh nghiệp dẫn dắt không phải ở chỗ “ôm” nhiều công đoạn nhất, mà ở khả năng thiết lập tiêu chuẩn cho toàn bộ chuỗi giá trị

Doanh nghiệp dẫn dắt không phải ở chỗ “ôm” nhiều công đoạn nhất, mà ở khả năng thiết lập tiêu chuẩn cho toàn bộ chuỗi giá trị

14:57 , 14/07/2026
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Hà Nội đã quyết là phải làm, đã làm phải ích nước, lợi dân

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Hà Nội đã quyết là phải làm, đã làm phải ích nước, lợi dân

14:49 , 14/07/2026
Dự kiến, GRDP của TPHCM có thể đạt khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2050

Dự kiến, GRDP của TPHCM có thể đạt khoảng 1.200 tỷ USD vào năm 2050

14:21 , 14/07/2026
Thu phí đường bộ 5 dự án cao tốc

Thu phí đường bộ 5 dự án cao tốc

13:34 , 14/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên