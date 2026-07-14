Cục Thuế vừa phát thông báo mới

Ngày 13/7, Cục Thuế cho biết, nhằm triển khai đồng bộ Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” ngày 9/6, Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Theo đó, ngày 3/7, Bộ Tài chính có văn bản số 9409/BTC-CT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, công an xã phường phối hợp với cơ quan thuế triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh" theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 08/5/2026 của Cục trưởng Cục Thuế.

Đồng thời, trong thời gian qua, Cục Thuế đã có văn bản số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 và văn bản số 4416/CT-NVT ngày 30/6/2026 chỉ đạo, hướng dẫn Thuế tỉnh, thành phố triển khai chương trình hành động, đăng ký mục tiêu, lộ trình triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ và chế độ báo cáo, kiểm đếm, hướng dẫn về công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến dịch, niêm yết Thư ngỏ cùng Tài liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã được Cục Thuế chỉ đạo trong thời gian qua về quản lý thuế đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Hai là, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp, cơ quan công an, chính quyền địa phương, Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Tài chính giao cơ quan thuế chủ trì tại công văn số 9409/BTC-CT ngày 03/7/2026.

Hoàn thành nhiệm vụ nêu trên chậm nhất trong ngày 14/7/2026; đồng thời báo cáo Cục Thuế (qua Ban Nghiệp vụ thuế) ngay sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo.

Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương (Ảnh: Cục Thuế)

Ba là, đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể do Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cung cấp tại văn bản số 1996/DNTN-GS ngày 13/7/2026 (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026):

- Thông báo đến người nộp thuế yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026

- Xác nhận việc NNT đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và phản hồi cho cơ quan đăng ký kinh doanh theo thời hạn quy định tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP để người nộp thuế hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các bước công việc thực hiện theo hướng dẫn nghiệp vụ tại Công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Bốn là, đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế (Cục Thuế gửi danh sách chi tiết đến thư điện tử của Trưởng Thuế tỉnh, thành phố trong ngày 13/7/2026):

Đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động kinh doanh từ 01 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế: ban hành văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh phối hợp xử lý vi phạm, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thành trước ngày 15/7/2026.

- Đối với trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ: đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 9409/BTC-CT. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

- Sau khi có kết quả thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế để yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật quản lý thuế và hướng dẫn nghiệp vụ tại công văn số 3815/CT-NVT ngày 09/6/2026 của Cục Thuế.

Năm là, công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hình thức công khai bao gồm: đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế các cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan quản lý thuế và các hình thức công khai khác theo các quy định có liên quan. Hoàn thành trước ngày 17/7/2026.

Cục Thuế yêu cầu Trưởng thuế Thuế các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực của cơ quan thuế (đặc biệt toàn bộ nguồn lực thuộc các bộ phận kiểm tra), phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để triển khai; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.



