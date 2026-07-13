Cơ quan thuế gửi thông báo đến người đang cho thuê nhà, cho thuê bất động sản

Thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính, một công dân đã gửi câu hỏi liên quan đến việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân.

Theo đó, liên quan tới việc nộp thuế TNCN từ việc cá nhân có bất động sản cho cá nhân khác thuê, và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm. Từ đó, người dân đặt ra hai vấn đề cần được hướng dẫn.

Thứ nhất, cá nhân đứng tên bất động sản cho thuê là người chưa đủ tuổi vị thành niên (cá nhận nhận bất động sản do ông bà cho tặng), vậy khi kê khai thuế TNCN sẽ do bố hoặc mẹ (là người đại diện theo quy định pháp luật) kê khai và nộp hộ đúng không? Trị giá cho thuê BĐS < 500 triệu/năm.

Thứ hai, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm cũng sẽ do bố hoặc mẹ (là người đại diện theo quy định pháp luật) nộp thay đúng không?

Trả lời vấn đề này, Thuế thành phố Hải Phòng cho biết,

1. Về chính sách thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê bất động sản của người chưa thành niên:

Căn cứ điều 21 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định:

“Điều 21. Người chưa thành niên

1/ Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2/ Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.

3/ Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày phù hợp với lứa tuổi.

4/ Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.”

Căn cứ điều 136 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định:

“Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

1/ Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

2/ Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định.

3/ Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4/ Người do Tòa án chỉ định đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.”

Căn cứ các quy định trên, cá nhân đứng tên bất động sản cho thuê là người chưa đủ tuổi vị thành niên thì người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên được thay mặt người chưa thành niên thực hiện việc kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/04/2026 của Chính phủ thì cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng vẫn phải thực hiện kê khai theo quy định.

2. Về nghĩa vụ kê khai, nộp thay thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17/06/2010 quy định:

"Điều 4. Người nộp thuế

1/ Người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này.

2/ Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế".

Căn cứ các quy định nêu trên: Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là cá nhân đứng tên quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, kể cả trường hợp là người chưa thành niên.

Cha hoặc mẹ là người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên được thay mặt người chưa thành niên thực hiện việc ký hồ sơ, kê khai, nộp hồ sơ và nộp thuế với cơ quan thuế. Hồ sơ khai thuế vẫn lập theo thông tin của người chưa thành niên là người nộp thuế, người đại diện ký hồ sơ với tư cách đại diện theo pháp luật và xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện khi cơ quan thuế yêu cầu.

Trường hợp cần hướng dẫn cụ thể về thủ tục kê khai, Thuế thành phố Hải Phòng đề nghị người dân liên hệ cơ quan thuế nơi cư trú để được hướng dẫn.