Cơ quan thuế có thông báo quan trọng đến người dùng ứng dụng eTax Mobile

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện kê khai thuế Quý II năm 2026 đúng thời hạn, ngày 10/7, Thuế tỉnh Ninh Bình giới thiệu quy trình kê khai trên ứng dụng eTax Mobile với các bước đơn giản như sau:

Nguồn: Thuế tỉnh Ninh Bình

Thực hiện kê khai chỉ với 14 bước

Bước 1: Người nộp thuế đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng Mã số thuế hoặc Mã định danh cá nhân cùng mật khẩu đã đăng ký.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn “Hộ, cá nhân kinh doanh”.

Bước 3: sau đó lựa chọn hình thức “Chính thức”

Bước 4: Tiếp tục vào chức năng “Khai thuế”.

Bước 5: Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 01 tỷ đồng,

Bước 6: Chọn chức năng “Kê khai đối với hộ, cá nhân kinh doanh”.

Bước 7: Tiếp theo, người nộp thuế thiết lập các thông tin của tờ khai:

- Loại tờ khai: Chính thức;

- Kỳ kê khai: Kỳ Quý;

- Năm kê khai: 2026;

- Quý kê khai: Quý II.

Bước 8: Sau khi hoàn thành, chọn “Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo.

Lựa chọn đúng đối tượng và địa điểm kinh doanh

Bước 9: Người nộp thuế lựa chọn đúng đối tượng kê khai theo loại hình hộ kinh doanh của mình và chọn địa điểm kinh doanh cần thực hiện kê khai. (Trường hợp trên hệ thống chưa có ngành nghề kinh doanh, người nộp thuế lựa chọn “Thêm ngành nghề kinh doanh” và khai báo theo thực tế hoạt động trước khi tiếp tục).

Khai báo doanh thu phát sinh

Bước 10: Người nộp thuế nhập đầy đủ các chỉ tiêu doanh thu phát sinh trong Quý II, bao gồm:

- Tổng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Doanh thu không chịu thuế GTGT (nếu có);

- Doanh thu chịu thuế suất 0% (nếu có);

- Tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Việc khai báo cần bảo đảm chính xác, đầy đủ và phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh sau này.

Kiểm tra thông tin trước khi gửi tờ khai

Bước 11: Trước khi gửi hồ sơ, người nộp thuế cần rà soát kỹ các thông tin hiển thị trên hệ thống, bao gồm:

- Nhóm ngành nghề;

- Doanh thu tính thuế GTGT;

- Doanh thu tính thuế TNCN;

- Số thuế GTGT phải nộp;

- Số thuế TNCN phải nộp.

- Nếu phát hiện sai sót, có thể lựa chọn chức năng “Sửa” để cập nhật lại thông tin.

Bước 12: Khi toàn bộ dữ liệu đã chính xác, chọn “Nộp tờ khai”.

Bước 13: Hệ thống sẽ gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký với cơ quan thuế. Người nộp thuế nhập mã OTP để xác thực và hoàn tất việc gửi hồ sơ.

Bước 14: Khi màn hình hiển thị thông báo “Nộp tờ khai thành công”, đồng nghĩa với việc tờ khai thuế Quý II/2026 đã được gửi thành công đến cơ quan thuế.

* Lưu ý sau khi nộp tờ khai

Sau khi hoàn thành kê khai, nếu phát sinh số thuế phải nộp, người nộp thuế thực hiện thanh toán trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile thông qua chức năng “Nộp thuế”, theo số tiền được cơ quan thuế xác định.

Việc sử dụng eTax Mobile giúp người nộp thuế:

- Tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại;

- Thực hiện kê khai và nộp thuế mọi lúc, mọi nơi;

- Theo dõi nghĩa vụ thuế thuận tiện trên thiết bị di động;

- Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Đồng thời, Thuế tỉnh Ninh Bình khuyến nghị

Để tránh tình trạng quá tải vào thời điểm cuối kỳ kê khai, hộ, cá nhân kinh doanh nên chủ động thực hiện kê khai và nộp tờ khai sớm. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc vướng mắc, người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan Thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Thuế tỉnh Ninh Bình luôn đồng hành cùng người nộp thuế trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu “Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và hiệu quả.



