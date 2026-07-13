UNDP: Thành tựu phát triển của Việt Nam là ‘phi thường’

Những chia sẻ của bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) lần thứ 6, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức ngày 13/7.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, trao đổi các phương pháp tiếp cận và thông lệ tốt trong thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Báo cáo quốc gia, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo, hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi Công ước CERD tại Việt Nam.

Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì - Ảnh: Bộ DT&TG

Dữ liệu tin cậy - nền tảng hoạch định chính sách dân tộc

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh: Đối với Việt Nam, bảo đảm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo điều kiện để mọi cộng đồng cùng phát triển là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Kể từ khi gia nhập Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) năm 1982, Việt Nam luôn nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của quốc gia thành viên. Những cam kết quốc tế đã được cụ thể hóa thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng và triển khai nhiều chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt hướng tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống dữ liệu tin cậy, theo Thứ trưởng, dữ liệu không đơn thuần là con số thống kê mà là tấm gương phản chiếu khách quan thực trạng đời sống, những thành tựu đã đạt được cũng như những thách thức còn hiện hữu. Đây là cơ sở khoa học và thực tiễn để hoạch định các chính sách dân tộc hiệu quả, sát thực và nhân văn hơn trong giai đoạn mới, phù hợp với quan điểm chỉ đạo của của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

UNDP đánh giá cao câu chuyện phát triển của Việt Nam

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam - bà Ramla Khalidi ca ngợi những thành tựu phi thường của Việt Nam trong câu chuyện phát triển "Viet Nam's development story is extraordinary", và khẳng định việc xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước CERD là cơ hội để các quốc gia tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường hiệu quả quản trị.

UNDP cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Báo cáo quốc gia cũng như tăng cường năng lực về dữ liệu và quản trị.

Tuy nhiên, đại diện UNDP cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở việc thu hẹp khoảng cách phát triển cho các cộng đồng dân tộc thiểu số - nhóm đối tượng vốn dễ bị tụt lại phía sau nếu chỉ dựa vào các chỉ số tăng trưởng trung bình.

Bà ví vai trò của dữ liệu trong quản trị quốc gia như một loại "cơ sở hạ tầng ẩn" - nền tảng cốt yếu để xây dựng các chính sách công hiệu quả. Để hiện thực hóa cam kết bình đẳng, các nhà hoạch định chính sách cần những bằng chứng đáng tin cậy, kịp thời và được phân tách chi tiết, đây chính là công cụ giúp các chương trình phát triển có thể tiếp cận chính xác từng hộ gia đình tại những vùng sâu, vùng xa, thay vì chỉ dừng lại ở các báo cáo tổng quát cấp tỉnh hay quốc gia.

Đề cập đến Công ước CERD, đại diện UNDP nhấn mạnh, đây không chỉ là một nghĩa vụ quốc tế mà là cơ hội quý giá để Việt Nam đánh giá lại tiến độ và nhận diện các lỗ hổng chính sách. Thông qua cơ chế báo cáo và sự chia sẻ kinh nghiệm từ các quốc gia như Na Uy hay Canada, Việt Nam có thể tiếp cận những thực tiễn tốt nhất để củng cố các thiết chế công và thúc đẩy sự hòa nhập xã hội.

Đại diện UNDP tái khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong việc kết nối các ưu tiên quốc gia với các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm xây dựng một lộ trình phát triển minh bạch, nhân văn, nơi mọi cộng đồng dân tộc đều được lắng nghe và bảo đảm quyền lợi trong tiến trình đi tới tương lai.