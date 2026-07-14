Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý quy định phạt đã chính thức áp dụng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/05/2026 quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trong đó, văn bản pháp luật này đã thiết lập các chế tài cụ thể nhằm siết chặt trách nhiệm quản lý nhân sự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí đặc thù như karaoke và vũ trường.

Theo khung pháp lý mới, việc trang bị và sử dụng đồng phục, biển tên là nghĩa vụ bắt buộc của cả người lao động lẫn chủ cơ sở kinh doanh, được phân định rõ ràng qua các mức chế tài tương ứng.

Nhân viên karaoke vi phạm quy định trang phục sẽ bị phạt cảnh cáo

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, hình thức xử phạt cảnh cáo sẽ được áp dụng đối với những người lao động làm việc tại các tụ điểm vũ trường, karaoke có hành vi không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ tên trong suốt quá trình phục vụ khách hàng.

Điều khoản này nêu rõ hành vi vi phạm chỉ cấu thành khi người sử dụng lao động đã cấp phát đầy đủ trang bị nhưng nhân viên cố tình không tuân thủ. Chế tài áp dụng đối với người lao động trong trường hợp này mang tính chất nhắc nhở hành chính bằng văn bản (cảnh cáo) chứ không áp dụng hình thức phạt tiền mặt.

Phạt tiền chủ cơ sở karaoke nếu không cung cấp đồng phục, biển tên

Song song với việc răn đe người lao động, Nghị định 87/2026/NĐ-CP cũng quy định nghiêm khắc trách nhiệm của chủ doanh nghiệp hoặc người quản lý trực tiếp. Cụ thể, tại khoản 2 Điều 21, nếu cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường cố tình không trang bị đồng phục hoặc không cấp thẻ tên cho đội ngũ nhân viên của mình thì người sử dụng lao động sẽ phải chịu phạt tiền.

Mức xử phạt cụ thể được phân định theo loại hình sở hữu kinh doanh dựa trên các quy định chung của Nghị định:

Như vậy, cơ chế quản lý mới thiết lập một quy trình bắt buộc và khép kín: Các điểm kinh doanh hát karaoke, vũ trường có bổn phận phải đầu tư, cung cấp đầy đủ bảng tên và quần áo đồng phục cho nhân viên. Ngược lại, người lao động sau khi nhận bàn giao có nghĩa vụ phải mặc và đeo thẻ đúng quy chuẩn khi làm việc. Bất kỳ bên nào lơ là, không thực hiện đúng phần trách nhiệm của mình đều sẽ phải đối diện với các hình thức xử phạt tương ứng từ cơ quan chức năng.