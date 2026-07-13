Trong tháng sau, tuyến cao tốc hơn 43.700 tỷ đồng, rút ngắn thời gian di chuyển Quy Nhơn - Pleiku còn 1,5 giờ phải hoàn thành hạng mục này

Sáng 12/7, ông Phạm Anh Tuấn - ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm. Nổi bật trong số đó là Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (đoạn tuyến từ Km0+000 - Km22+000).

Theo báo cáo, đối với Dự án thành phần 1, đến nay đã hoàn thành kiểm đếm 1.921/1.921 hộ; phê duyệt phương án bồi thường cho 1.535 hộ. Trên tuyến chính đã chi trả bồi thường cho 1.494 hộ, tương ứng 19,23 km/22 km (đạt 87%); bàn giao 17 km mặt bằng sạch (đạt 77%). Trên tuyến nhánh đã hoàn thành bàn giao 1,4 km/1,8 km; đồng thời hoàn tất chi trả, di dời toàn bộ 3.106 ngôi mộ.

Các khu tái định cư cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu bố trí nơi ở mới cho người dân. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và khai thác vật liệu phục vụ dự án cũng được tập trung triển khai, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Đối với công tác thi công, Dự án thành phần 1 gồm hai gói thầu xây lắp với tổng giá trị 4.838,94 tỷ đồng. Đến nay, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai 40 mũi thi công trên các phạm vi được bàn giao mặt bằng; giá trị thực hiện đến nay đạt gần 192,2 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1), đảm bảo triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Qua kiểm tra thực địa Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Ban quản lý dự án (QLDA) các công trình Giao thông và Dân dụng tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi thải, khu tái định cư và các điều kiện phục vụ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương khảo sát, mở rộng hợp lý các tuyến đường phục vụ thi công, nhất là các đoạn đường cong, khu vực đông dân cư nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận chuyển vật liệu.

Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án bám sát hiện trường, duy trì họp giao ban hằng tuần với các nhà thầu để rà soát tiến độ, kịp thời tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có ý kiến chưa thống nhất giữa các đơn vị phải báo cáo ngay lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Cùng với đó, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công, yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục công trình; kiểm soát nghiêm nguồn gốc vật tư, vật liệu, thiết bị theo đúng quy định.

Đối với các nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu, chậm tiến độ kéo dài hoặc vi phạm hợp đồng, Ban Quản lý dự án phải kiên quyết xử lý theo quy định, đồng thời xem xét thay thế và điều chuyển khối lượng cho các nhà thầu có đủ năng lực để bảo đảm tiến độ dự án.

Đối với các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện đầy đủ thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 8/2026.

Nhà thầu triển khai thi công tại gói thầu XL.02 của dự án Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1) (Ảnh: UBND tỉnh Gia Lai)

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, địa phương nào để ảnh hưởng đến tiến độ dự án sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, song kiên quyết không giải quyết các yêu cầu trái quy định.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công tăng cường phối hợp tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc triển khai dự án.

Các đơn vị thi công, đơn vị vận chuyển vật liệu phải ký cam kết tiến độ với người dân; nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; bố trí thời gian vận chuyển phù hợp, thường xuyên che chắn phương tiện, tưới nước giảm bụi và khảo sát bổ sung các vị trí tránh xe nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực dự án.

Đối với các nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", bám sát kế hoạch tiến độ chi tiết đã được phê duyệt, phấn đấu hoàn thành các hạng mục vượt tiến độ đề ra.

Tuyến cao tốc dài 125km quy mô 4 làn xe, đi qua 2 con đèo hiểm trở

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài 125km, đi qua địa bàn 16 xã, phường của tỉnh Gia Lai. Tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường và cầu là 24,75m, tốc độ thiết kế 100km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 43.734 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 42.484 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 1.250 tỷ đồng).

Cao tốc được chia thành 3 dự án thành phần gồm dự án thành phần 1 (chiều dài 22km, tổng mức đầu tư khoảng 6.989 tỷ đồng), dự án thành phần 2 (chiều dài 68km, tổng mức đầu tư khoảng 27.576 tỷ đồng) và dự án thành phần 3 (chiều dài 35km, tổng mức đầu tư khoảng 9.169 tỷ đồng).

Theo thông tin tại Lễ khởi công dự án thành phần 3, việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là yêu cầu khách quan, cấp bách và cần thiết. Sau khi hoàn thành, cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku còn 1,5 đến 2 giờ, giảm 40-50% chi phí vận tải, nâng cao năng lực kết nối vùng, khắc phục các nguy cơ mất an toàn qua 2 đèo An Khê và Mang Yang.

Việc đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Quy Nhơn đến Pleiku xuống còn khoảng 1,5 đến 2 giờ, giúp giảm chi phí, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, dự án giúp hình thành trục giao thông chiến lược Đông - Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tạo hành lang logistics quan trọng từ Biển Đông sang Đông Bắc Campuchia và Nam Lào.