Thu phí đường bộ 5 dự án cao tốc

Theo chỉ đạo của B ộ trưởng Bộ Xây dựng tại Văn bản số 10646/BXD-KTQLXD ngày 10/7, việc thu phí trên các dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 sẽ được triển khai theo từng mốc thời gian cụ thể.

Theo đó, 5 dự án thành phần làm các đoạn đường từ Bãi Vọt đến Cam Lộ sẽ hoàn thành để tổ chức thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 15/7. Tiếp đó, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang dự kiến thu phí từ ngày 15/8 và 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu từ ngày 15/9.

Trên cơ sở đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ bắt đầu thu phí từ 20h ngày 15/7 đối với 5 dự án thành phần gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ .

Từ 20h ngày 15/7, bắt đầu thu phí tại 5 đoạn cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Cục ĐBVN.

Về mức phí, phần lớn các tuyến áp dụng mức 900 đồng/km. Đây là những dự án cao tốc được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hạn chế, chỉ bố trí các điểm dừng khẩn cấp thay vì làn dừng khẩn cấp liên tục.

Riêng đoạn tuyến Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km được áp dụng mức phí 1.300 đồng/km. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến đường này có tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn khi được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh , có hai dải dừng khẩn cấp liên tục.

Cơ quan quản lý cho biết, mức phí phải nộp sẽ được tính theo quãng đường thực tế phương tiện lưu thông trên cao tốc và toàn bộ quá trình thanh toán được thực hiện bằng hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Để việc vận hành thu phí diễn ra an toàn, thông suốt và hiệu quả, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ đầu cuối, duy trì đủ số dư trong tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt trước khi lưu thông trên các tuyến cao tốc có thu phí.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ , chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí, đồng thời thực hiện đúng quy định về tải trọng phương tiện nhằm bảo đảm an toàn và tránh phát sinh sự cố trong quá trình lưu thông.