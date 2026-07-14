Gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế tạo việc làm hơn 30 triệu lao động





Cục Thống kê - Bộ Tài chính đã công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, bản đồ số và mở rộng thu thập thông tin đối với các cơ sở kinh doanh trực tuyến.

Cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động có kết quả và tạo việc làm cho hơn 30,3 triệu lao động. Trong đó có trên 870.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.

Tính đến cuối năm ngoái, trong số hơn 1,2 triệu doanh nghiệp trên cả nước, khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất hơn 827.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhà nước có quy mô vốn và mức độ tập trung nguồn lực cao hơn so với khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ góp phần giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển đất nước: đến năm 2030 trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ góp phần giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn - Ảnh minh họa

Cục phó Cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương cho biết, sự phát triển của khu vực doanh nghiệp kéo theo quy mô lao động tiếp tục gia tăng. Đến cuối năm 2025, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp đạt gần 17,6 triệu người, tăng 7,5% so với năm 2024 và tăng 19,7% so với năm 2020.

Tốc độ tăng lao động cao hơn tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp cho thấy nhiều doanh nghiệp đang mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực tạo việc làm. Trong đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI tiếp tục là hai khu vực đóng góp lớn nhất vào tạo việc làm cho nền kinh tế.

Bên cạnh khu vực doanh nghiệp, khu vực cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế với gần 5,3 triệu cơ sở, tăng 1,1% so với năm 2020. Tuy nhiên, số lao động trong khu vực này chỉ còn gần 8,6 triệu người, giảm 1,1% so với năm 2020. Đây là lần đầu tiên qua các kỳ Tổng điều tra, lao động khu vực kinh tế cá thể ghi nhận xu hướng giảm.

Theo đánh giá của cơ quan thống kê, xu hướng này phản ánh quá trình dịch chuyển lao động sang khu vực doanh nghiệp và các ngành có năng suất cao hơn; đồng thời, đặt ra yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế cá thể…