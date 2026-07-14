Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Chuẩn bị sẵn sàng để Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm việc với tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Gia Huy

Chiều 13/7, tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh An Giang, thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Đoàn công tác đã làm việc với tỉnh An Giang về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Cùng dự Đoàn công tác có Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng… Về phía địa phương có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải; Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh An Giang, dâng hương đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thu (phường Rạch Giá).

GRDP 6 tháng tăng 8,83%, dẫn đầu Đồng bằng sông Cửu Long

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, An Giang đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời tập trung thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đầu tư cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai nhằm tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh An Giang ước tăng 8,83% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 16/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Riêng quý II, GRDP của tỉnh đạt 10,30%, xếp thứ 10 cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp phụ trợ và dịch vụ logistics chất lượng cao. Khu vực dịch vụ chiếm 45,17% GRDP; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,81%; công nghiệp - xây dựng chiếm 18,12%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,62%, tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, mở rộng liên kết chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản.

Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt mức tăng trưởng 16,80%, đứng thứ 3 cả nước, với động lực từ công nghiệp chế biến nông, thủy sản, dệt may và đầu tư mạnh vào các công trình hạ tầng trọng điểm.

Khu vực dịch vụ tăng 9,45%, xếp thứ 4 cả nước, tỉnh tăng cường liên kết giữa kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và các trung tâm du lịch của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, An Giang đã cập nhật kịch bản tăng trưởng các quý còn lại của năm, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 10,71% trở lên.

Ưu tiên hạ tầng và khoa học - công nghệ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh đạt trên 28.682 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là trên 13.297 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành phân bổ 100% số vốn đủ điều kiện.

Nguồn lực được ưu tiên cho các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 với trên 13.796 tỷ đồng, chiếm 49,43% kế hoạch vốn; đồng thời bố trí 919,1 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân trên 8.635 tỷ đồng, đạt 32,54% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng các dự án phục vụ APEC 2027 giải ngân 5.329,772 tỷ đồng, đạt 38,63% kế hoạch vốn được phân bổ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Anh Tiến phát biểu; Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng dự buổi làm việc - Ảnh: VGP/Gia Huy

An Giang hiện tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số. Đến nay, 100% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử; tỉ lệ người trưởng thành có định danh điện tử đạt 81,18%.

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh đã hoàn thành đo đạc, số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho trên 2,3 triệu thửa đất, đồng thời đồng bộ 100% dữ liệu lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. UBND tỉnh đã phát động chiến dịch cao điểm, huy động lực lượng ngành tài nguyên và công an cấp xã rà soát, hoàn thiện dữ liệu.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và triển khai các dự án trọng điểm, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương và tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư, đất đai, chuyển đổi số.

Đồng thời, tỉnh đề nghị hỗ trợ nguồn lực cho các dự án hạ tầng trọng điểm, chuyển đổi số ngành đất đai và xây dựng, cùng các công trình phòng, chống sạt lở, thủy lợi, điện lưới và các nhiệm vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Cần triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhận định An Giang là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh phong phú. Các dự án hạ tầng du lịch trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nền tảng để ngành du lịch bứt phá trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá An Giang đã triển khai tích cực cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng - Ảnh: VGP/Gia Huy

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,71% trong năm 2026, Thứ trưởng đề nghị tỉnh tập trung khai thác hiệu quả dư địa phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường thu hút khách quốc tế và phát huy tối đa lợi thế hạ tầng hiện có.

Về đầu tư công, tỉnh cần triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực thu hút đầu tư. Hiện tỷ lệ giải ngân của An Giang đạt 31,86%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 35,5%.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà đánh giá An Giang đã triển khai tích cực cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng. Tỉnh đã cấp tài khoản cho toàn bộ các xã, phường và các đơn vị thuộc ngành xây dựng, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Về chuyển đổi số, An Giang cần xây dựng kế hoạch số hóa dữ liệu lịch sử song song với cập nhật dữ liệu mới, bảo đảm hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị nêu ý kiến, về chương trình nông thôn mới, Chính phủ đã phê duyệt phân bổ vốn giai đoạn 2026-2030 cho An Giang là 2.758 tỷ đồng. Riêng năm 2026, dự kiến là 283 tỷ đồng. Thứ trưởng đề nghị tỉnh khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo và có kế hoạch phân bổ, triển khai kịp thời nguồn vốn trên.

Về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề nghị tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để góp phần gỡ "thẻ vàng". Cần quản lý chặt chẽ các tàu cá không đủ điều kiện, tăng cường rà soát hồ sơ, đẩy mạnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về truy xuất nguồn gốc và các đầu nậu vi phạm.

Về tiềm năng phát triển, Thứ trưởng nhấn mạnh An Giang là tỉnh có tiềm năng rất lớn về đất nông nghiệp, hệ thống sông Tiền, sông Hậu và mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Đây là vùng sản xuất lúa gạo, thủy sản và cây ăn quả hàng đầu của cả nước. Tỉnh cần tiếp tục khai thác tốt các thế mạnh này để phát triển nông nghiệp bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc với tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phát biểu kết luận buổi làm việc với tỉnh An Giang , Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và đoàn thể địa phương trong việc triển khai kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sau sự cố vụ lật ca nô chở khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại vùng biển Phú Quốc. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung cứu chữa các nạn nhân và giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại còn lại.

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng nhận định An Giang là địa phương có vị thế đặc biệt, sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế nổi trội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là với sự hiện diện của Phú Quốc. Đây sẽ là động lực phát triển quan trọng khi Quốc hội ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đối với phát triển đô thị và khu kinh tế đặc biệt trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng ghi nhận, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, An Giang đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm. Tốc độ tăng trưởng GRDP dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cao hơn mức bình quân của nhiều địa phương trong cả nước, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả đạt được mới là bước đầu. So với kịch bản tăng trưởng đã đề ra để hoàn thành mục tiêu cả năm, tốc độ tăng trưởng hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Muốn đạt mức tăng trưởng GRDP từ 10,71% trở lên, An Giang phải duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% trong cả quý III và quý IV. Đây là mục tiêu rất cao nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu địa phương phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra.

An Giang phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên

Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Trong đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp so với yêu cầu và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh còn hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chưa cao; quy mô và số lượng doanh nghiệp còn khiêm tốn; đời sống người dân ở một số vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo vẫn còn nhiều khó khăn, cần tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Từ những đánh giá trên, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,71% trở lên, coi đây không chỉ là nhiệm vụ của địa phương mà còn góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Gia Huy

Để đạt mục tiêu này, tỉnh cần tiếp tục phát huy tối đa các ngành kinh tế chủ lực đang có lợi thế cạnh tranh như sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến thực phẩm, khai thác vật liệu xây dựng, logistics, vận tải, du lịch, lưu trú, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí.

Đặc biệt, lĩnh vực thủy sản, nhất là ngành hàng cá tra, còn nhiều dư địa phát triển. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Chuẩn bị sẵn sàng để Phú Quốc trở thành cực tăng trưởng mới

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Một nội dung được Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là việc chuẩn bị các điều kiện để khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Phú Quốc khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị.

Theo Phó Thủ tướng, với các cơ chế vượt trội sắp được ban hành, Phú Quốc sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành cực tăng trưởng mới không chỉ của An Giang mà còn của cả khu vực và cả nước. Vì vậy, tỉnh cần chủ động nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, xây dựng phương án triển khai ngay sau khi chính sách có hiệu lực để tận dụng tối đa cơ hội phát triển.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đồng thời rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2026, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành nhằm bảo đảm giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Trong quá trình triển khai, cần ưu tiên các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và các dự án giao thông trọng điểm như tuyến cao tốc: Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, tuyến Long Xuyên - Rạch Giá - Hà Tiên, Rạch Giá - Bạc Liêu…

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thu - Ảnh: VGP/Gia Huy

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương rà soát hoạt động của các mỏ vật liệu xây dựng, có giải pháp quyết liệt để bảo đảm nguồn cung cát, đá, sỏi phục vụ các công trình trọng điểm của địa phương và quốc gia, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tạo nền tảng để An Giang hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu An Giang đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống thiên tai. Trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, tỉnh cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình phòng, chống sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn đã được Bộ Chính trị thông qua, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ về nội dung này. Mục tiêu là chủ động ứng phó với thiên tai, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và phát triển bền vững khu vực.







