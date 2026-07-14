Một lĩnh vực tại Việt Nam được đánh giá có tốc độ tăng trưởng bùng nổ nhất khu châu Á - Thái Bình Dương

Chia sẻ tại buổi giới thiệu dòng máy bay thương gia Falcon 10X diễn ra ngày 9/7 tại Hà Nội, ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation cho biết, Việt Nam hiện là thị trường có phân khúc hàng không thương gia tăng trưởng nhanh nhất toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Động lực chính đến từ tốc độ tăng trưởng kinh tế, quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp trong nước và nhu cầu di chuyển trực tiếp tới các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation, số lượng tàu bay đang hoạt động đã đạt con số 16 chiếc, ghi nhận mức tăng vọt 77,8% so với năm ngoái. Trong số 16 chiếc đang hoạt động, có tới 14 chiếc thuộc dòng tàu bay thương gia thân dài, sở hữu khoang hành khách lớn và tầm bay siêu xa.

"Điều này cho thấy các chủ sở hữu tàu bay tại Việt Nam ngày càng có nhu cầu thực hiện những chuyến bay thẳng tới châu Âu và Bắc Mỹ," ông Brana nhận định.

Ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng máy bay dân dụng của Dassault Aviation

Lãnh đạo Dassault cũng khẳng định Việt Nam đang được hãng chú trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. Để minh chứng cho việc này, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh khu vực của Dassault, Didier Raynard nói rằng Việt Nam là thị trường đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương mà hãng giới thiệu dòng Falcon 10X. Dù trước đó, tàu bay thương gia này mới chỉ cất cánh lần đầu vào hôm 19/6.

Đây là mẫu tàu bay chuyên dụng đầu tiên sở hữu thiết kế cánh hoàn toàn bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng máy bay, đồng thời cho phép tối ưu hoá thiết kế khí động học của cánh.

"Falcon 10X sẽ tạo ra bước ngoặt cho ngành hàng không thương gia. Dù được thiết kế cho thị trường toàn cầu, nhưng dòng chuyên cơ này hoàn toàn lý tưởng cho các thị trường tại Châu Á như Việt Nam, nơi tầm bay là yếu tố cực kỳ quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng rất lớn vào triển vọng của Falcon 10X tại đây", ông Carlos Brana, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Máy bay Dân dụng của Dassault Aviation nhận định.

Các dòng tàu bay của Falcon hiện có thể cất hạ cánh trên những đường băng tại Việt Nam mà các loại tàu bay khác cùng kích cỡ không thể tiếp cận. Đơn cử như sân bay Côn Đảo hay sân bay Cà Mau mặc dù sở hữu đường băng ngắn song tàu bay Falcon có thể tiếp cận nhờ thiết kế tối ưu, cho phép tiếp cận khi hạ cánh chậm hơn và trọng lượng cấu trúc nhẹ hơn.

Việt Nam là thị trường đầu tiên ở châu Á - Thái Bình Dương mà hãng giới thiệu dòng Falcon 10X

Ngoài ra, sân bay Điện Biên Phủ cũng là một thách thức khi tầm nhìn bị hạn chế trong mùa mưa bão, kết hơp cùng địa hình đồi núi đòi hỏi độ dốc tiếp cận lớn.

"Nhờ tính năng khí động học và hệ thống điều hiển bay kỹ thuật số (DFCS) chính xác được thừa hưởng từ công nghệ tàu bay chiến đấu quân sự, các dòng tàu bay Dassault Falcon hoàn toàn có thể thực hiện phương thức tiếp cận góc dốc này", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển, song, lãnh đạo Dassault Aviation cho rằng để khai thác hết tiềm năng, Việt Nam cần tiếp tục đầu tư thêm hạ tầng sân bay và hoàn thiện cơ chế phục vụ đối với phân khúc này.

Theo ông Brana, ngoài việc mở rộng hệ thống cảng hàng không, Việt Nam nên nghiên cứu xây dựng quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh chuyên biệt dành cho hành khách sử dụng máy bay thương gia nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của thị trường.



