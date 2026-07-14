Cơ quan Thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với loạt người nộp thuế có tên sau

Ngày 13/7, Thuế tỉnh Gia Lai đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các Quyết định này đều có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 10/7/2026). Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế tỉnh Gia Lai như sau:

STT Tên người nộp thuế Địa chỉ Mã số thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế 1 CTCP Thương mại - Đầu tư và Phát triển Miền núi Bình Định Số 525 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, Gia Lai 4100369126 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 53.798.645 đồng 2 Doanh nghiệp thương mại tư nhân Hoàng Kha 149 Trần Hưng Đạo - P. Lê Lợi, phường Quy Nhơn, Gia Lai 4100406579 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 412.215.401 đồng 3 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.c Số 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580249 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài 156.509.161 đồng 4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.c Số 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580249 Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bình Định - Phòng Giao dịch Phú Tài 156.509.161 đồng 5 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.c Số 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580249 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài 156.509.161 đồng 6 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.c Số 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580249 Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki - Chi nhánh Bình Định 156.509.161 đồng 7 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.c Số 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580249 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 156.509.161 đồng 8 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình Định Lô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580464 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (STK đuôi 8836) 10.220.100 đồng 9 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình Định Lô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580464 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài 10.220.100 đồng 10 Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình Định Lô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai 4100580464 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (STK đuôi 3894) 10.220.100 đồng 11 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn Phát Số 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai 4101192030 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 9.876.757 đồng 12 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn Phát Số 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai 4101192030 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Bình Định 9.876.757 đồng 13 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn Phát Số 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai 4101192030 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 9.876.757 đồng 14 Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn Phát Số 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai 4101192030 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 9.876.757 đồng

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Kế toán Nhà nước - Kho bạc Nhà nước khu vực XV.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.