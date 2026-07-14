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Cơ quan Thuế cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế với loạt người nộp thuế có tên sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Ngày 13/7, Thuế tỉnh Gia Lai đã đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Các Quyết định này đều có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 10/7/2026). Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế tỉnh Gia Lai như sau:

STTTên người nộp thuếĐịa chỉMã số thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chế
1CTCP Thương mại - Đầu tư và Phát triển Miền núi Bình ĐịnhSố 525 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, Gia Lai4100369126Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn53.798.645 đồng
2Doanh nghiệp thương mại tư nhân Hoàng Kha149 Trần Hưng Đạo - P. Lê Lợi, phường Quy Nhơn, Gia Lai4100406579Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định412.215.401 đồng
3Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.cSố 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580249Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài156.509.161 đồng
4Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.cSố 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580249Ngân hàng TMCP Đông Á Chi nhánh Bình Định - Phòng Giao dịch Phú Tài156.509.161 đồng
5Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.cSố 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580249Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài156.509.161 đồng
6Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.cSố 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580249Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki - Chi nhánh Bình Định156.509.161 đồng
7Công ty TNHH Sản xuất Thương mại B.m.cSố 663 đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580249Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn156.509.161 đồng
8Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình ĐịnhLô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580464Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (STK đuôi 8836)10.220.100 đồng
9Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình ĐịnhLô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580464Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Khu công nghiệp Phú Tài10.220.100 đồng
10Công ty TNHH Đá Tự Nhiên Bình ĐịnhLô CI-4 Khu công nghiệp Long Mỹ, phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai4100580464Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Tài (STK đuôi 3894)10.220.100 đồng
11Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn PhátSố 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai4101192030Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn9.876.757 đồng
12Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn PhátSố 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai4101192030Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Bình Định9.876.757 đồng
13Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn PhátSố 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai4101192030Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn9.876.757 đồng
14Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tổng hợp Vạn PhátSố 825 Hùng Vuơng, phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai4101192030Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định9.876.757 đồng

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Kế toán Nhà nước - Kho bạc Nhà nước khu vực XV.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Hà Giang

An ninh tiền tệ

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