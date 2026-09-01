Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an phục hồi điều tra Hồ Văn Đỉnh SN 1980, ai cũng có quyền bắt giữ

| | Xã hội

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Hồ Văn Đỉnh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 1087/QĐ-ANĐT-P3 ngày 28/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 55/ANĐT-P4 ngày 06/9/2019 và Quyết định truy nã số 341/ANĐT-P4 ngày 24/9/2019 đối với:

Họ tên: Hồ Văn Đỉnh; Giới tính: Nam;

Tên gọi khác:

Sinh ngày 06 tháng 8 năm 1980, tại tỉnh Nghệ An;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không;

Nghề nghiệp: Lao động tự do;

Giấy CMND số: 182279857, cấp ngày 24/6/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An;

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm Lũy, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An);

Tội danh bị khởi tố “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Hồ Văn Đỉnh ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Hồ Văn Đỉnh đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Hồ Văn Đỉnh phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138”.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin mới nhất về thời điểm Bắc có thể xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên

Tin mới nhất về thời điểm Bắc có thể xuất hiện đợt không khí lạnh đầu tiên Nổi bật

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thông tin quan trọng về BHXH bắt buộc và tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thông tin quan trọng về BHXH bắt buộc và tự nguyện Nổi bật

Nhận giao 2 kiện hàng, shipper lập tức báo công an: Phát hiện 148 triệu đồng tiền mặt, 1 thỏi vàng 32,26 gram

Nhận giao 2 kiện hàng, shipper lập tức báo công an: Phát hiện 148 triệu đồng tiền mặt, 1 thỏi vàng 32,26 gram

21:00 , 01/09/2026
Cho xe đi vào làn đường ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân về Hà Nội

Cho xe đi vào làn đường ngược chiều cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân về Hà Nội

20:31 , 01/09/2026
Công an điều tra 70 giao dịch chuyển khoản: Khởi tố Lương Minh Hoàng SN 2009 và đồng bọn

Công an điều tra 70 giao dịch chuyển khoản: Khởi tố Lương Minh Hoàng SN 2009 và đồng bọn

20:19 , 01/09/2026
Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, mẹ tiết lộ chuyện xảy ra trước khi con rời nhà

Nam sinh 15 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc 4 ngày, mẹ tiết lộ chuyện xảy ra trước khi con rời nhà

20:07 , 01/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên