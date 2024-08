Bộ Công an thông tin về hành vi phạm tội của đại gia Nguyễn Thị Như Loan

Chiều 5/8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về diễn biến điều tra một số vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam , Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Như Loan ?

Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên , Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan; đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh Như Ý

Vừa qua, ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa. Những đối tượng trên đã ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT ký cấp phép khai thác đất hiếm trái quy định

Về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, hoàn tất vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can, hiện đang điều tra 25 bị can còn lại về các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Liên quan sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (bị khởi tố ngày 22/7/2024 về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"), Người phát ngôn Bộ Công an cho hay: Ông Nguyễn Linh Ngọc dù biết rõ Công ty CP Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty CP Tập đoàn Thái Dương khai thác, dẫn đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.